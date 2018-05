San Pasquale Baylon/ Santo del giorno, il 17 maggio si celebra il mistico spagnolo

Il 17 maggio si celebra San Pasquale Baylón, religioso e mistico spagnolo dell'Ordine dei Frati Minori Alcantarini. È stato proclamato santo da papa Alessandro VIII nel 1690.

17 maggio 2018 Redazione

Santo del giorno: San Pasquale Baylón

San Pasquale Baylón: religioso e mistico spagnolo

Il 17 maggio si ricorda San Pasquale Baylón, mistico spagnolo dell'Ordine dei Frati Minori Alcantarini. Pasquale Baylón nasce a Torrehermosa il 16 maggio 1540 e muore a Villarreal il 17 maggio 1592. È considerata un'importante figura religiosa della Spagna, paese in cui ha vissuto e nel quale ha svolto tutti i suoi servizi per la comunità cristiana, anche in qualità di esperto in concetti mistici e spirituali. Il suo immenso contributo in questo senso ha portato Papa Alessandro VIII a volere per lui la santificazione, che ha ottenuto nel 1960, sessantotto anni dopo la sua morte. Pascual, questo era il suo nome spagnolo, era figlio di umili genitori. Per aiutare la famiglia, fin da bambino iniziò a lavorare in un allevamento di pecore come garzone. Nonostante questo, dimostrò fin da subito un forte amore per lo studio e per la conoscenza, tanto da imparare a leggere e scrivere da autodidatta, sfruttando i lunghi pomeriggi nei pascoli. Per imparare a leggere utilizzava dei libri di preghiere. Raggiunta la maggiore età, chiese l'ammissione presso i Frati Minori e riuscì a entrare nel loro Convento dopo un paio d'anni. Nel 1564 pronunciò i voti e iniziò un lungo periodo di tirocinio all'interno del Convento, occupandosi del servizio di portineria e servendo i Fratelli, aiutandoli nelle piccole incombenze quotidiane. Il suo senso di responsabilità, unitamente all'attitudine e all'abitudine al lavoro duro, lo resero un impiegato instancabile, sempre pronto alla fatica e preciso in tutte le sue mansioni. Pasquale Baylón era incantato dal mistero dell'Eucarestia, argomento al quale dedicava tutta la sua dedizione e sul quale concentrava tutti i suoi studi e le sue ricerche. Nel corso della sua breve vita si sottopose spesso a sacrifici, quali lunghi periodi di digiuno e punizioni corporali. Anche per questo motivo morì giovanissimo, a soli 52 anni, a causa di un fisico debilitato, stanco e provato. Divenne simbolo di umiltà, ma anche di perseveranza e forza. Un esempio di come la volontà e la fede riescano a dare la motivazione per superare qualsiasi problema, anche l'analfabetismo o la scarsità di risorse per onorare la propria passione.

San Pasquale Baylón: il culto

San Pasquale Baylón è stato proclamato santo da papa Alessandro VIII nel 1690. San Pasquale Baylón è molto venerato in Spagna ma anche in Italia, soprattutto nella zona di Napoli e provincia. Viene considerato il Santo protettore dei pasticceri perché si narra che, durante i lunghi anni di servizio in Convento, sia stato lui a inventare questa crema dolce e deliziosa. Inoltre, a Napoli viene considerato il Santo protettore delle donne. Nella tradizione ci si rivolge a lui per invocare forza e tenacia, le donne soprattutto lo pregano per farsi aiutare ad avere la forza di perseguire i propri obiettivi con umiltà, capacità e dedizione. In molti paesi del napoletano il 17 maggio si fa festa, proprio per fare onore al Santo. Anche a Reggio Calabria e in provincia, ogni 17 maggio si celebra una Messa in onore di San Pasquale, seguita da feste in piazza dove si servono anche biscotti e pasticcini ripieni di zabaione, proprio per ricordare questo cibo che l'iconografia gli attribuisce. È patrono di Tollo, in provincia di Chieti, dove nel giorno del suo ricordo è festa cittadina.

