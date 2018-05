Terremoto oggi ad Amatrice/ INGV ultime scosse: Lazio, sisma M 2.9 (17 maggio 2018)

Terremoto oggi nel Lazio: INGV le ultime scosse in tempo reale, sisma M 2.9 ad Amatrice, in provincia di Rieti. Trema la terra anche nelle Marche: scossa a Muccia, in provincia di Macerata

17 maggio 2018 Silvana Palazzo

Terremoto oggi (Foto: LaPresse)

Torna a tremare la terra ad Amatrice, già provata dalle conseguenze di un terremoto. Per fortuna quello che è avvenuto oggi, giovedì 17 maggio 2018, non ha provocato danni, seppur la sua intensità inviti all'attenzione. Il sisma è stato infatti di magnitudo M 2.9 sulla scala Richter. La Sala Sismica di Roma dell'Ingv (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia) ha fornito i dati relativi alla scossa, avvenuta alle 5.57. L'epicentro del terremoto è stato individuato a 5 chilometri da Amatrice, in provincia di Rieti, ma con più precisione secondo le seguenti coordinate geografiche: latitudine 42.6, longitudine 13.24 e ipocentro attestato ad una profondità di 11 chilometri. La lista dei Comuni entro i 20 chilometri dall'epicentro del terremoto comprende le seguenti città: Cittareale (RI), Montereale (AQ), Accumoli (RI), Capitignano (AQ), Campotosto (AQ), Borbona (RI), Posta (RI), Cagnano Amiterno (AQ), Barete (AQ), Pizzoli (AQ) e Arquata del Tronto (AP).

TERREMOTO OGGI ANCHE A MUCCIA

Più bassa l'intensità del terremoto avvenuto nelle Marche, ad un chilometro da Muccia, un altro Comune colpito frequentemente da scosse sismiche, seppur non gravi. Il sisma in questione è avvenuto alle 5.40 di oggi, giovedì 17 maggio, ed è stato di magnitudo M 2.0 sulla scala Richter. L'epicentro è stato localizzato con maggior precisione a latitudine 43.08, longitudine 13.03 e ad una profondità di 10 chilometri. La lista dei Comuni entro i 20 chilometri dall'epicentro del terremoto comprende tutte città in provincia di Macerata, fatta eccezione per Nocera Umbra (Perugia). Si tratta nello specifico di Pieve Torina, Pievebovigliana, Camerino, Serravalle di Chienti, Fiordimonte, Sefro, Monte Cavallo, Pioraco, Fiastra, Acquacanina, Castelraimondo, Fiuminata, Serrapetrona, Caldarola, Gagliole, Visso, Ussita, Cessapalombo, Bolognola, Belforte del Chienti, Matelica, Camporotondo di Fiastrone, Esanatoglia e San Severino Marche.

