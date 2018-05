Allarme Hiv a Roma / 8400 casi nuovi nella capitale ogni anno, i dati fanno paura: test gratuiti

Allarme Hiv a Roma, 8400 casi nuovi nella capitale ogni anno: i dati sono davvero molto preoccupanti e vengono disposti test gratuiti nelle maggiori piazze della città.

18 maggio 2018 Matteo Fantozzi

Allarme Hiv a Roma

Sono numerose le iniziative disposte nella capitale per cercare di lottare contro l'Hiv sempre più diffuso purtroppo nelle nostre città e soprattutto a Roma. Nel weekend, grazie a Janssen, sarà possibile effettuare test per Hiv e Hcv in Piazza di Spagna in maniera gratuita, affidabile e totalmente anonima. Inoltre si potranno avere i risultati davvero in pochissimi minuti. A prestare il suo servizio sarà il personale sanitario della Fondazione Villa Maraini e gli esami si potranno effettuare sabato e domenica dalle ore 11 alle ore 17. Sicuramente un segnale importante dato a tutta la città, scegliendo un punto di raccordo davvero molto importante e che possa permettere ai cittadini di capire quanto sia importante lottare contro questa patologia. Inoltre saranno diversi anche gli appuntamenti per migliorare l'informazione della gente su questo argomento.

NUMERI PREOCCUPANTI

I numeri che arrivano da Roma per quanto riguarda l'Hiv sono veramente molto preoccupanti. Secondo quanto riportato dall'Istituto Superiore di Sanità tra il 2010 e il 2016 sarebbero stati segnalati ben 26.643 diagnosi. Nel 2016 la regione con più casi è stata la Lombardia, mentre l'incidenza più alta è stata segnalata nel Lazio con 8.5 per 100mila residenti. Numeri che sono destinati ad aumentare e che creano un allarme su cosa potrà accadere da qui magari a dieci anni. Il Servizio Regioanle per l'epidemologia ha raccolto dei dati importanti con 8373 casi di Hiv a Roma, 566 a Latina, 371 a Viterbo, 286 a Frosinone e 135 a Rieti. Tra le principali cause risultano esserci quelle che ormai fin da troppi anni colpiscono il nostro paese e cioè la cattiva informazione e il sottovalutare alcuni particolari che alla fine del contagio possono diventare anche decisivi.

© Riproduzione Riservata.