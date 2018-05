Di Matteo diffamato, Sgarbi e Sallusti condannati/ "Totò Riina suo complice": 6 mesi di carcere, pena sospesa

Nino Di Matteo diffamato, Sgarbi e Sallusti condannati: rispettivamente 6 e 3 mesi di carcere per le parole del critico su Il Giornale, "Riina suo complice"

Vittorio Sgarbi (LaPresse)

Nino Di Matteo diffamato, Vittorio Sgarbi e Alessandro Sallusti condannati rispettivamente a sei e tre mesi di reclusione. Come sottolineato dal Corriere della Sera, il giudice monocratico di Monza Francesca Bianchetti ha sanzionato con il carcere l’articolo pubblicato su Il Giornale lo scorso 2 gennaio 2018, mentre il direttore è stato condannato per omesso controllo. Entrambi hanno avuto la sospensione della pena. Sia Vittorio Sgarbi che Alessandro Sallusti dovranno risarcire i danni al pubblico ministero, considerato un paladino dell’antimafia. I danni verranno liquidati in sede civile, ma il giudice ha concesso a Nino Di Matteo, difeso dall’avvocato Roberta Pezzano, una provvisionale immediatamente esecutiva di 40 mila euro. Entrambi i condannati hanno avuto le attenuanti generiche. Sgarbi, nel suo articolo “Quando la mafia si combatte solo a parole, aveva dichiarato che “Riina non è, se non nelle intenzioni, nemico di Di Matteo. Nei fatti è suo complice. Ne garantisce il peso e la considerazione”.

DI MATTEO DIFFAMATO, SGARBI E SALLUSTI CONDANNATI

Sostituto della Direzione nazionale antimafia e memoria storica del processo sulla trattativa Stato-mafia, Nino Di Matteo si è costituito parte civile ed è stato ascoltato dal giudice Francesca Bianchetti lo scorso 25 gennaio 2018. Vittorio Sgarbi aveva messo nel mirino il pubblico ministero in seguito alla divulgazione delle intercettazioni di Totò Riina, boss mafioso che durante la sua detenzione aveva anche minacciato di morte Di Matteo, sottoposto in seguito al massimo livello di sicurezza. Anche recentemente, lo scorso 28 aprile 2018, Vittorio Sgarbi aveva scritto su Il Giornale: “È invece inconfutabile che il pm Di Matteo e i magistrati antimafia non abbiano cercato la mafia nella «trattativa» che ha portato alla devastazione sistematica della Sicilia attraverso i parchi eolici. Ne sono annunciati altri 13, con un montepremi di 6.6 miliardi di euro. La materia è nota ai magistrati perché, nelle dichiarazioni intercettate di Riina, con le minacce di morte per Nino Di Matteo, c'era la chiara denuncia sull'attività prevalente, proprio nelle energie rinnovabili, di Matteo Messina Denaro. Perché si è fatto tanto rumore e si è data tanta risonanza a quelle minacce e non si è seguita la traccia indicata da Riina, lasciando che, ancora oggi, la mafia trionfi sul paesaggio siciliano?”.

