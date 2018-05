Eurojackpot/ Estrazione oggi n 20/2018: i numeri vincenti! (18 maggio 2018)

Estrazione Eurojackpot di oggi, num. 20/2018: numeri vincenti del 18 maggio 2018, estrazioni in diretta in tutta Europa. Vincite e ultime notizie in aggiornamento live, tutti i risultati

18 maggio 2018 Silvana Palazzo

Estrazione Eurojackpot

Continua la corsa al montepremi di Eurojackpot che torna oggi, venerdì 18 maggio 2018, con una nuova estrazione. È il Jackpot più alto d'Europa: il primo premio vale 78 milioni di euro. Una corsa incredibile che rende questo montepremi il più alto del continente. Chi oggi riuscirà a indovinare i numeri vincenti potrà mettere le sue mani su una cifra stellare. Anche se non siete appassionati di alpinismo, potete scalare la vetta più alta d'Europa, visto che c'è la sfida di Eurojackpot. Del resto è un gioco molto semplice: bisogna scegliere 5 numeri e 2 Euronumeri. Indovinando tutta la combinazione fortunata, si ottiene il grandioso Jackpot da 78 milioni di euro. Bastano due euro per tentare la fortuna, e potete farlo recandovi in ricevitoria o giocando online. E allora fate un bel respiro prima di imbarcarvi in questa avvincente avventura. Non possiamo che augurarvi buona fortuna per l'estrazione di oggi!

ESTRAZIONE EUROJACKPOT DI OGGI: I NUMERI VINCENTI

Eurojackpot ha raggiunto vette incredibile: la scorsa settimana è fallito l'assalto al 5+2 da 65 milioni di euro, oggi il montepremi è a quota 78 milioni di euro. Una somma astronomica, ma per arricchirsi non è indispensabile indovinare tutta la combinazione fortunata. La settimana scorsa sono ad esempio risultate fortunate tre schedine, vincenti per la categoria 5+1. Ebbene, ognuno dei fortunati ha vinto 702.147,40 euro! Non possono lamentarsi neppure coloro che hanno realizzato il 5+0. Le vincite in questo caso sono state 14, ognuna delle quali da 53.103,50 euro. E poi c'è il 4+2 da 4.347,60 euro che è stato ottenuto con 57 giocate. L'Italia anche stavolta è rimasta a bocca asciutta per quanto riguarda i premi più ricchi. La vincita più alta è stata di 210,40 euro per il 4+1. Oggi bisognerà fare necessariamente meglio per non far andare i ricchi primi nel resto d'Europa. Prima di far scattare il countdown, ricordiamo quanto accaduto la settimana scorsa. La combinazione fortunata di venerdì scorso è stata: 3- 14-17-37-39, Euronumeri 5-10. In vista dell'estrazione di stasera, buona fortuna!

LA COMBINAZIONE FORTUNATA

-

Euronumeri: -

(I numeri vincenti del concorso del Sivincetutto SuperEnalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

© Riproduzione Riservata.