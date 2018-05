MILANO, CACCIA ALL’EVASO A FORTE RISCHIO RADICALIZZAZIONE/ Ricerche a tappeto in tutta Italia

18 maggio 2018 - agg. 18 maggio 2018, 12.15 Davide Giancristofaro Alberti

Evaso un detenuto radicalizzato dal carcere di Opera

Proseguono le ricerche a tappeto in tutta Italia dopo la fuga di un detenuto dal carcere di Opera, in provincia di Milano. Il soggetto è ritenuto molto pericoloso perché è considerato a forte rischio radicalizzazione islamica, e le forze dell’ordine lo stanno ricercando in tutta la penisola, da nord a sud. Probabile che per il momento si sia rifugiato da qualche parte, approfittando magari dell’assistenza di un complice, ma nessuna pista è da escludere, anche che l’uomo sia già riuscito in qualche modo a lasciare l’Italia per varcare i confini trasferendosi all’estero. L'ipotesi più probabile, in questo caso, resta l’est Europa, dove è ovviamente molto più semplice portare a termine operazioni di questo tipo, mentre lo sbarco in Francia, Svizzera o Austria è quasi totalmente da escludere. L’uomo, al momento dell’evasione, si trovava in un ospedale milanese, quando è riuscito ad eludere la sicurezza, tre agenti che lo stavano scortando proprio per la sua potenziale pericolosità. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

DETENUTO EVASO DAL CARCERE DI OPERA

Un detenuto è evaso nelle scorse dal carcere milanese di Opera. Secondo quanto sottolineato da diversi media, a cominciare da TgCom24.it, il malvivente è a rischio radicalizzazione islamica, e proprio per questo era sotto stretta sorveglianza. Peccato però che le misure di sicurezza non siano bastate a contenere la fuga dello stesso detenuto, che al momento dell’evasione si trovava ricoverato presso un ospedale di Milano non meglio precisato. Probabilmente l’affiliato all’Isis deve aver approfittato di un momento di distrazione dei suoi carcerieri, tre agenti, per fuggire lontano da occhi indiscreti, e far perdere le proprie tracce.

UN CASO SIMILE IN FRANCIA

Al momento sono in corso i controlli a tappeto in tutta la zona, ma più passano le ore e più c’è il rischio che lo stesso evaso possa sparire definitivamente. L’uomo stava scontando una condanna per traffico internazionale di stupefacenti: le ricerche sono condotte dal Nucleo investigativo centrale della polizia penitenziaria. Nella giornata di ieri si era verificato un caso molto simile, in Francia, presso il carcere di Brest (regione della Bretagna). Un detenuto di 21 anni considerato un radicalizzato molto pericoloso, è evaso mentre veniva trasferito dalla stessa struttura penitenziaria per una visita medica. Anthony Pondaven, così si chiama il delinquente, era finito in manette per dei reati comuni, ma in cella si è radicalizzato. Una fuga da film quella architettata: dopo essere stato condotto all’ospedale Morvan, ha fatto finta di allacciarsi le stringhe per poi divincolarsi dagli agenti della polizia penitenziaria, e scappare.

