Modena, svaligiata la villa di Massimo Bottura/ Ladri in azione nell'abitazione dello chef: rubato oro

Modena, svaligiata la villa di Massimo Bottura: ladri in azione nella notte nell'abitazione del noto chef, con i banditi che hanno rubato oro e gioielli

Massimo Bottura (Wikipedia)

Modena, svaligiata la villa di Massimo Bottura: nottata da dimenticare per lo chef stellato. Come riportato dai colleghi della Gazzetta di Modena, verso le 23 di ieri giovedì 17 maggio 2018 si sono trovati di fronte un bandito: Lara Gilmore, dopo aver sentito degli strani rumori, si è diretta verso la camera da letto e si è trovata faccia a faccia con il ladro. L’uomo, non ancora identificato, stava frugando negli armadi e nei comodini della stanza della coppia. Il malvivente, dopo aver fatto irruzione nell’abitazione di viale Moreali, di fronte alle urla della donna è scappato in tutta fretta: fortunatamente nessuna aggressione, ha deciso di precipitarsi fuori dalla finestra della camera da letto che aveva forzato in precedenza facendo un piccolo foro vicino alla chiusura. Ad attenderlo un complice che faceva il palo: dopo aver scavalcato la cancellata, i due ladri si sono dileguati nelle vie del quartiere Sant’Agnese.

MODENA, SVALIGIATA LA VILLA DI MASSIMO BOTTURA

Come sottolineato dal quotidiano modenese, i due ladri non avevano intenzione di derubare Massimo Bottura: hanno scelto casualmente l’abitazione da depredare, ciò lo dimostra il fatto che è stato rapinato un altro appartamento dello stesso condominio, con la stessa tecnica. Ma se nell’abitazione dei condomini del noto chef italiano il bottino è stato “appena” di 500 euro, il colpo grosso è stato fatto nella villa di Massimo Bottura: monili in oro e gioielli per un valore totale di alcune migliai di euro. Subito dopo l’incontro ravvicinato con il bandito, la moglie Lara Gilmore ha immediatamente contattato le forze dell’ordine ed il marito, che si è precipitato a casa. Intervenuta la polizia insieme agli esperti della Scientifica, al lavoro per trovare tracce utili che aiutino a ricondurre all’identità dei due ladri. La pista più accreditata è quella di una banda di Sant’Agnese, con il quartiere che è stato colpito già la scorsa settimana da una rapina, questa volta in via Valdrighi.

