Pisa, padre va al lavoro e dimentica figlia di un anno in auto: morta/ Ultime notizie: lasciata per varie ore

Pisa, padre va al lavoro e dimentica figlia di un anno in auto: per la piccola non c'è stato nulla da fare. L'allarme è scattato solo nel pomeriggio di oggi dopo svariate ore.

18 maggio 2018 Emanuela Longo

Pisa, dimentica figlia di un anno in auto: morta

Ha lasciato la sua bambina di appena un anno nella sua auto nel parcheggio dello stabilimento dove lavora, dimenticandosene per ore. Purtroppo però per la piccola non c'è stato nulla da fare e quando è stato lanciato l'allarme per lei era ormai troppo tardi. E' quanto avvenuto questa mattina nel Pisano dove un padre aveva portato con sé la figlia lasciandola però nella sua automobile e recandosi a lavorare nello stabilimento di componentistica auto, nei pressi della base militare dell'esercito statunitense di Camp Darby, poco lontano da Livorno. Ne dà notizia oggi Repubblica.it nell'edizione fiorentina, fornendo le prime informazioni sulla terribile tragedia che si è consumata in questi istanti. Sul posto sarebbero giunti prontamente polizia e carabinieri insieme agli operatori del 118 e i vigili del fuoco. Nonostante le manovre di rianimazione, la bambina era già morta dopo essere stata dimenticata dal suo genitore.

BIMBA LASCIATA IN AUTO PER MOLTE ORE

La bambina di un anno sarebbe morta dopo aver trascorso diverse ore rinchiusa nell'auto del padre, mentre quest'ultimo, dimenticandosi probabilmente di lei, aveva parcheggiato la sua vettura nel parcheggio dello stabilimento industriale dove lavora, a San Piero a Grado in provincia di Pisa, assentandosi per molte ore. L'allarme è scattato nel pomeriggio di oggi, solo intorno alle 16:00. Prontamente i soccorsi sono giunti sul posto della tragedia ma appena sono riusciti a recuperare la bambina, non hanno potuto fare altro che constatarne il suo decesso. Polizia e carabinieri stanno ora cercando di ricostruire l'accaduto e accertare con estrema esattezza i fatti. Secondo quanto rivela La Nazione, il padre sarebbe entrato in ufficio intorno alle 8 del mattino e solo molte ore dopo si sarebbe accorto della presenza della piccola nell'auto, rimasta nel parcheggio per svariate ore.

© Riproduzione Riservata.