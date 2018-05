Roma, Atac sospende la sindacalista Micaela Quintavalle dopo la denuncia a Le Iene/ “Ho fatto la cosa giusta"

La sindacalista e autista Quintavalle - La7

Un brusco risveglio quello di giovedì mattina per Micaela Quintavalle. L’autista dell’Atac, l’azienda dei trasporti pubblici di Roma, fondatrice e segretaria nazionale del sindacato Cambia-Menti, riservato agli autisti e ai macchinisti capitoli, ha ricevuto una lettera dalla stessa società di trasporti pubblici, in cui le veniva comunicata la sospensione dal lavoro a tempo indeterminato. A far scattarel’Atac è stato il servizio-denuncia realizzato da Le Iene, in cui la protagonista era appunto Micaela, conosciuta anche come la “pasionaria”. Nel servizio, l’autista del bus romano sottolineava le condizioni precarie in cui versano moltissimi mezzi della flotta Atac, una situazione che rischia di divenire un serio pericolo per i cittadini, come confermato anche dai molti e recenti casi di incendi vari sugli stessi autobus.

“NEMMENO IL PD SI ERA PERMESSO”

«Nemmeno il Pd si era permesso», la reazione in lacrime della stessa Quintavalle, attraverso una diretta su Facebook per svelare appunto il "regalo" ricevuto ieri mattina. Nel 2016 la stessa autista aveva invitato i suoi colleghi a votare per il Movimento 5 Stelle, ed è probabilmente a questo che la dipendente Atac si riferisce tirando in ballo il Partito Democratico. Micaela non percepirà più lo stipendio, e c’è il serio rischio di un licenziamento, quindi la palla passerà nelle mani degli avvocati. «Ora ci penserà il mio avvocato, ma mi sento di aver fatto la cosa giusta», afferma la ragazza, che sembra quindi intenzionata a proseguire la sua lotta contro lo stato di degrado dei mezzi pubblici romani.

