Trieste, poliziotto 24enne si spara con la pistola davanti a fidanzata/ Suicidio 15 giorni dopo primo incarico

Trieste, poliziotto 24enne si spara con la pistola d'ordinanza davanti alla fidanzata: ultime notizie, il suicidio 15 giorni dopo il primo incarico a Venezia. Commissariato sotto choc

18 maggio 2018 Niccolò Magnani

Francesco Brescia, poliziotto suicida a Trieste (Facebook, foto profilo)

In 15 giorni è entrato in servizio per la prima volta, a 24 anni, nel corpo di polizia, è riuscito ad andare a trovare la fidanza e, infine, si è tolto la vita: le assurde e tragiche due settimane di Francesco Brescia, 24enne pugliese originario di Monopoli, sono state rese note questa mattina dal Gazzettino e dal Messaggero. Una tragedia vera e propria che non vede al momento una spiegazione a quanto avvenuto nella stessa casa in cui c’era anche la giovane fidanzata. Come spiegano i colleghi del Messaggero, Francesco aveva appena superato il corso per diventare poliziotto ed era stato inviato e assegnato, come primo incarico nel commissario San Marco di Venezia. Aveva appunto appena compiuto 24 anni e si era trasferito da Monopoli, dove è nato, a Trieste, nella casa della sua fidanzata. Poi però il suicidio pochi giorni dopo aver comunicato il suo primo servizio da agente semplice nella Laguna: ieri pomeriggio la tragedia con la pisola di ordinanza puntata verso la tempia e lo sparo che ha annebbiato tutto. Al momento, secondo le prime stime dei colleghi di Trieste entrati in azione ieri sul luogo del suicidio, non vi sono elementi che spieghino il gesto: non ci sono messaggi o biglietti d’addio e alla fidanzata, pare, non avesse accennato nulla.

COMMISSARIATO SOTTO CHOC

La ragazza è completamente sotto choc, come del resto i suoi colleghi di Venezia: nessuno, pare, si sarebbe mai sognato che Brescia fosse così in crisi e così depresso da poter tentare un gesto del genere. Nessuno sa spiegarselo e nessuno lo poteva prevedere, anche perché come spesso accade in questi casi una volta presa la decisione del folle gesto nessuno deve essere “informato” per non poter poi impedire il suicidio in maniera attiva. Come riporta giustamente Fanpage, «nessuna ipotesi è da scartare, anche se, come detto, nessuno dei colleghi veneziani (per quanto Francesco in due settimane non avesse ancora fatto in tempo a creare dei legami di amicizia solidi) sarebbe riuscito a intuire nulla sulla sua sofferenza». I colleghi a Venezia, come già detto, sono sotto choc e non riescono a spiegarselo anche se dovranno per forza raccontare ai colleghi triestini se vi sono state avvisaglie o momenti “strani” in questi primi 15 giorni di servizio che hanno portato Francesco a compiere un gesto del genere.

