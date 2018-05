Viareggio, aggredisce prof dopo un 4 alla figlia/ Insegnante sotto choc: "E’ un’aggressione alla scuola"

Viareggio, aggredisce prof dopo un 4 alla figlia: madre dell'alunna non prende bene l'insufficienza e affronta l'insegnante, ora sotto choc. Il suo sfogo.

18 maggio 2018 Emanuela Longo

Viareggio, aggredisce prof dopo un 4 alla figlia (LaPresse)

Arriva da Viareggio, in provincia di Lucca, un nuovo caso di violenza a scuola, dopo l'ultimo di appena qualche settimana fa, quando uno studente aveva aggredito un professore con un casco. Anche questa volta la vittima è l'insegnante ma ad aggredirla violentemente sarebbe stata non un suo allievo bensì la madre di una liceale. Il motivo è presto detto: un voto troppo basso dato alla figlia. L'episodio è accaduto lo scorso mercoledì ma solo nelle ultime ore è stato reso noto, come riporta La Nazione che ha riportato la grande delusione della giovane insegnante, ancora una volta spettatrice dello sgretolamento dell'ormai fragilissimo rapporto tra scuola e famiglia. La donna si è detta "sconvolta, addolorata, incredula" ed ha voluto affidare al suo diario virtuale tutta l'amarezza per quanto accaduto: "Sono stata brutalmente aggredita dal genitore di un alunno/a a cui ho dato, secondo scienza e coscienza, un’insufficienza", ha rivelato. La scuola teatro del nuovo gesto di violenza a scapito di un prof è il liceo classico Giosuè Carducci di Viareggio, in un giorno di fine anno scolastico, ad un passo ormai dalle agognate vacanze estive. Sono anche giorni durante i quali alcuni studenti stanno tentando di recuperare qualche insufficienza ed è proprio quello che stava accadendo ad una studentessa in un'aula del linguistico. Dopo l'interrogazione da parte della professoressa di storia e filosofia, la stessa docente ha ritenuto opportuno appuntare un 4 sul registro a scapito di una studentessa evidentemente poco preparata.

L’AGGRESSIONE DEL GENITORE

Un 4, quello dato dalla professoressa all'allieva, che evidentemente pesa come un macigno e non solo per la giovane la quale avrebbe subito confessato quel brutto voto alla famiglia, probabilmente in attesa di un responso in vista dell'interrogazione di fine anno. E proprio i genitori non hanno atteso molto prima di recarsi a scuola per affrontare quella professoressa che aveva osato dare un 4 alla propria figlia. Intenzionati a capire il motivo di quella insufficienza, già nel corridoio sarebbe andato in scena il primo duro confronto durante il quale, secondo i testimoni, la prof ha tentato di giustificare quel voto. Le sue parole non sarebbero servite a molto e così la madre della studentessa l'avrebbe aggredita prendendola per un braccio e strattonandola. Fortunatamente la professoressa non ha subito alcun danno fisico ma lo choc è stato tale da portarla a rivolgersi alle cure del pronto soccorso. "Non è solo un’aggressione personale. Questa è un’aggressione alla scuola", ha spiegato la giovane insegnante a chi in queste ore le ha dimostrato la propria solidarietà.

