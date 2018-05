Vincenzo De Luca shock contro De Magistris/ “E’ un mentitore, dovete sputargli in faccia, sequestratelo”

Sono decisamente forti le parole rilasciate dal presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nei confronti del sindaco della città partenopea, Luigi De Magistris. Il governatore non ha mai mostrato entusiasmo parlando del primo cittadino ma questa volta ha probabilmente superato i limiti. Come riportato dal quotidiano Il Mattino, è stato catturato un fuori onda di De Luca, in cui parla così dell’acerrimo “nemico”: «Questo è un mentitore nato, piglia e scarica sulla Regione, ma come ca**o si può immaginare che la Regione debba occuparsi degli Lsu che lavorano al Comune di Napoli? E' una chiavica. Gli dovete sputare in faccia». L'audio è stato catturato a margine di un incontro avvenuto lo scorso 15 maggio, nella giornata di martedì, quando De Luca si era intrattenuto con i cittadini dei quartieri nord di Napoli.

"LI DOVETE SEQUESTRARE"

In quell’occasione, i lavoratori socialmente utili del Comune chiedevano a De Luca garanzie di stabilizzazione, e la risposta fu la seguente, uno scaricabarile violento nei confronti di De Magistris e dei suoi collaboratori: «Li dovete sequestrare, gli dovete sputare in faccia. Il Comune scarica tutto sulla Regione, che ca**o c'entra la Regione, come li pago? Voi dovete andare dal vostro datore di lavoro e gli dovete dire: "Senti, non mi devi rompere il ca**o, io lavoro e tu mi devi stabilizzare. Con i soldi tuoi». Già nella giornata di ieri De Luca aveva attaccato pubblicamente De Magistris a seguito delle dichiarazioni del sindaco di Napoli sui lavori di ristrutturazione dello stadio San Paolo, che avverranno tramite un finanziamento della Regione di 25 milioni di euro.

