Bullismo, 12enne picchiata da quattro ragazzine/ Reggio Emilia: aveva difeso un'amica durante una discussione

Bullismo, 12enne picchiata da quattro ragazzine a Reggio Emilia: aveva difeso un'amica durante una discussione. La madre ha chiesto un incontro con i genitori, la scuola ha detto no

Un nuovo caso di bullismo, un nuovo episodio di violenza nelle scuole italiane. Negli scorsi giorni una ragazzina di 12 anni, frequentante la scuola media di Casalgrande, cittadina in provincia di Reggio Emilia, è stata picchiata da quattro ragazzine di età compresa fra i 13 e i 15 anni, tutte frequentanti lo stesso istutito. Il motivo del pestaggio, l’aver difeso la propria amica durante una discussione. A raccontare tutto al Resto del Carlino è stata la madre della giovane che ha subito l’aggressione: «C’è stata una discussione tra queste ragazzine. Mia figlia è intervenuta per difendere una sua amica dopo un litigio avuto a scuola il giorno prima. E così al mattino, prima del suono della campanella fuori dalla scuola, hanno avuto un diverbio quando ad un certo punto l’hanno prima tirata per i capelli da dietro e poi colpita con dei pugni alla schiena».

LA SCUOLA SI E’ OPPOSTA ALLA MADRE

Ma non finisce qui perché le quattro studentesse, non soddisfatte, hanno minacciato la povera 12enne dopo averla pestata: «Ti aspettiamo fuori dalla scuola con le forbici». Il pestaggio è avvenuto due mattine fa vicino alla scuola, nei pressi della stazione ferroviaria, e una volta tornata a casa la vittima ha raccontato tutto alla mamma, forse preoccupata che le quattro potessero farle ancora del male. I genitori hanno subito segnalato l’accaduto ai carabinieri di Casalgrande che ora stanno cercando di identificare i responsabili. La scuola si è invece rifiutata di accogliere l’appello della madre, che chiedeva di organizzare un incontro con altri genitori: «Forse la scuola avrebbe dovuto mostrare una sensibilità diversa –la denuncia del genitore - mia figlia era da poco diventata autonoma nell’andare a scuola, ora la devo accompagnare e fare quasi le ronde per accertarmi che non le succeda nulla una volta uscita fuori dalla classe. Vi sembra una cosa normale?».

