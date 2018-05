Ex modella di Playboy suicida assieme al figlio/ Stephanie Adams si è gettata dal 25esimo piano

Ex modella di Playboy suicida assieme al figlio: Stephanie Adams si è gettata dal 25esimo piano dell'albergo dove i due alloggiavano. Sullo sfondo, una vicenda giudiziaria

Stephanie Adams suicida assieme al figlio - Cbs

Tragedia negli Stati Uniti, a New York, dove una donna si suicidata assieme al figlio. Stephanie Adams, 47enne ex modella di Playboy, si è uccisa lanciandosi dalla camera di un albergo posta al 25esimo piano, assieme al figlio Vincent di appena 7 anni: entrambi sono morti sul colpo. Madre e figlio, come riferiscono i colleghi di TgCom24.it, stavano alloggiando presso l’Hotel Gotham di Manhattan, e sono scomparsi nella giornata di giovedì. I loro corpi sono stati ritrovati venerdì mattina all’alba, sul secondo piano dello stesso edificio. Il tragico gesto pare sia stato una risposta alla lunga battaglia legale che la donna aveva intrapreso con l'exmarito, Charles Nicolai, fisioterapista di Manhattan.

IL TRIBUNALE LE AVEVA NEGATO L’ESPATRIO DEL FIGLIO

I due erano in combutta per la custodia del piccolo Vincent e nella giornata di mercoledì entrambi avevano presenziato in tribunale a Manhattan: durante quell’udienza, sarebbe stata negata alla Adams la possibilità di portare il ragazzino in Europa per le vacanze estive, dove la stessa modella avrebbe potuto incontrare il suo fidanzato. Forse anche per questo motivo avrebbe scelto di gettarsi nel vuoto, portando con se il bimbo di appena 7 anni. La polizia sta indagando per cercare di ricostruire l’accaduto, ma la pista dell’omicidio-suicidio resta quella più accreditata. Stephanie Adams era stata Miss Playboy nel novembre del 1992 e aveva avuto una breve relazione anche con Robert De Niro.

