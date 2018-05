Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto, 10eLotto del 19 maggio: i numeri vincenti! Video (conc 60/2018)

Estrazione del Lotto e Superenalotto di oggi 19 maggio: 10eLotto, numeri vincenti del concorso Sisal n.60/2018: ultime notizie, aggiornamenti e tutte le vincite di giornata

Estrazioni del Lotto e Superenalotto

Si chiude la settimana di concorsi di Lotto, Superenalotto e 10eLotto, con una nuova estrazione che permetterà a tanti giocatori di concludere il week end in bellezza. Ritornano in scena i premi i e numeri vincenti di entrambi i giochi Sisal, con l'incognita del valore di ogni bottino. L'entità di ogni premio si saprà solo una volta concluso l'appuntamento, ma per ora possiamo rifarci gli occhi grazie alle vincite del precedente concorso. Il lotto ha premiato un fortunello con 124,5 mila euro grazie ad una giocata su Napoli, che si è aggiudicato inoltre il nono posto in classifica per le vincite realizzate nel 2018. Due terni invece nelle posizioni successive, il primo realizzato in provincia di Alessandria, a Novi Ligure, per il valore di 25 mila euro ed una giocata sulla ruota di Venezia. Il secondo invece a Massa per un valore di 22.500 euro e grazie ad una combinazione su Bari. 100 mila euro per la prima vincita invece del 10eLotto, centrata da un giocatore di Palermo con 8 numeri su 8 realizzati e opzione Doppio Oro annessa. 6 numeri vincenti invece per un giocatore della provincia di Napoli, di Pomigliano d'Arco, con un bottino di 60 mila euro. Infine la terza vincita, assegnata a Roma e realizzata grazie ad un 9 del valore di 50 mila euro.

LE QUOTE DELL’ULTIMA ESTRAZIONE

Nuovi numeri vincenti per l'estrazione del SuperEnalotto di questa sera, grazie a cui il Jackpot potrebbe finalmente trovare un fortunello da eleggere come vincitore. Senza nulla togliere ovviamente anche alle quote minori, tutte rispettabili e con un bottino altrettanto appetibile. Nell'ultimo concorso, il premio maggiore è stato infatti quello del 5, indovinato da un giocatore e del valore che supea i 165 mila euro. Due vincitori invece per la quota del 4+, che hanno superato di pochi euro il premio da 45 mila euro. Le quote successive hanno avuto un nuovo rialzo, successivo alla discensa registrata nel concorso precedente, con in prima fila i 39 appassionati che hanno indovinato i 3.730 euro messi in palio dal 3+. Significativo anche il 4, con un premio da 450,09 euro centrato da 386 giocatori, mentre 13.740 vincitori hanno azzeccato i 37,30 euro del 3, contro i 246.072 appassionati che con il 2 hanno totalizzato 6,40 euro. Si conclude inoltre la classifica con i premi storici delle quote SuperStar: il 2+ ha assegnato i suoi 100 euro a 1.024 vincitori, mentre i 10 euro dell'1+ sono stati donati a 7.630 giocatori. Infine abbiamo ancora una volta il p premio di 5 euro dello 0+, realizzato da 18.447 appassionati.

LA SMORFIA NAPOLETANA

Si ritorna in pista con il Lotto ed un nuovo concorso pronto a premiare tutti i giocatori in gara. Solo alcuni diventeranno i vincitori grazie all'estrazione di questa sera, ma saranno di certo migliaia e migliaia in tutto a poter superare il traguardo finale. Fra premi generosi ed altri minori, vincere al gioco della Sisal non è mai stato più semplice. L'unico pensiero per gli appassionati riguarda la combinazione da giocare, quei numeri che speriamo possano regalarci bottini significativi. Immancabile il ritorno della nostra Rubrica in previsione dell'appuntamento di oggi: quali saranno i numeri che la smorfia napoletana svelerà per i nostri lettori? Partiamo dalla news che ci parla di dimensioni e robotica: una delle ultime invenzioni è infatti il Trailer Valet RVR, un robot molto piccolo, quasi grande quanto ad un giocattolo radiocomandato, ed in grado di spostare diverse tonnellate. L'ideale per chi deve agire in spazi ristretti, magari in magazzini in cui l'utilizzo di macchinari convenzionali non è possibile. Quattro motori che rendono il robot una vera e propria tigre della strada ed in grado di affrontare superfici difficili come terra e ghiaia. Cosa ci dice la smorfia: abbiamo il robot, 29, il movimento, 33, il peso, 9, lo spostamento, 53, e il magazzino, 32. Come Numero Oro scegliamo invece il motore, 34.

COME LO SPENDO IL JACKPOT?

A poche ore dal nuovo concorso del SuperEnalotto, il Jackpot desta ancora qualche dubbio in tutti i giocatori. Scopriremo solo grazie all'estrazione se la sestina vincente potrà essere assegnata ad uno o più appassionati, oppure se l'occasione di vincere il primo premio in palio verrà rimandata ancora una volta. L'incertezza non deve tuttavia frenare i desideri e i sogni di quanti parteciperanno all'appuntamento della Sisal che avrà luogo questa sera, soprattutto perché la vincita potrebbe interessare proprio il giocatore che non ha previsto ogni dettaglio fin nei minimi particolari. E non si parla solo dei numeri da inserire nella schedina, ma soprattutto di come sfruttare al meglio il bottino appena conquistato. Anche per questo la nostra Rubrica ha già trovato per voi un'iniziativa di KickStarter che vi lascerà la possibilità di dedicarvi solo all'estrazione, lasciando a noi il compito di illustrarvi una dei tanti progetti su cui investire la somma vinta questa sera. Anche se i droni sono ormai una realtà diffusa in tutto il mondo, Nemo promette di superare ogni confine tracciato finora, grazie alla sua capacità di immergersi sott'acqua fino a 100 metri di profondità. Una camera ad alta definizione e in 4k permette inoltre di registrare e fotografare il mondo sommerso, a cui si deve aggiungere la visione in realtà virtuale che regala un'esperienza di immersione senza pari. Ci si potrà così addentrare fra le acque marine e di ogni superficie acquatica senza bisogno di doversi tuffare per forza. Il goal non è più un problema, dato che i versamenti hanno superato quasi il doppio del contributo richiesto per la realizzazione del progetto. L'asta invece calerà il sipario solo fra 13 giorni.

