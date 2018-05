Milano, mamma picchia maestra davanti agli alunni/ Shock in una scuola elementare di periferia

Milano, mamma picchia maestra davanti agli alunni, shock in una scuola elementare di periferia. E' successo nella giornata di venerdì mattina, per via di un graffio

Madre picchia maestra davanti agli alunni

Nuovo, ennesimo caso di bullismo nelle scuole italiane. L’ultimo episodio inquietante ci giunge da Milano, in periferia, dove un’insegnante è stata picchiata dalla madre di un alunno. La mamma si è presentata a scuola dicendo di avere un colloquio con una docente, ma quando è entrata nell’edificio si è diretta verso l’aula dove stava facendo lezione la maestra che, a suo modo di vedere, aveva graffiato il figlio. Una notizia riportata dal Il Giorno, che sottolinea il gesto folle della donna: una volta entrata nell’aula, infatti, ha aggredito e picchiato l’insegnante davanti agli alunni di 10 anni sgomenti. L’episodio raccapricciante si è verificato nella giornata di ieri, durante la mattinata di venerdì 18 maggio, in una scuola elementare non meglio precisata vicino al capoluogo lombardo.

LE PAROLE DELLA MADRE

Una vicenda che potrebbe non essere ancora chiusa, visto che la madre, non contenta, ha deciso di denunciare la maestra, e quest’ultima starebbe pensando di fare altrettanto. «Quella maestra che per un’ora ha fatto supplenza nella classe di mio figlio — ha spiegato la mamma al quotidiano Il Giorno — lo ha stretto per un braccio e lo ha graffiato». La madre, una volta scoperta, è stata bloccata e allontana dal personale della scuola, e l’insegnante non ha comunque avuto bisogno di cure ne ha chiesto l’intervento dell’ambulanza. La furia della mamma è stata provocata da un graffio che la docente avrebbe fatto al figlio lo scorso 4 maggio; stando a quanto afferma la maestra, invece, il bambino (che soffre di disturbo oppositivo-provocatorio) si sarebbe provocato quella piccola ferita durante una zuffa con un compagno: la donna è intervenuta per dividere i due alunni, e il piccolo si è ferito da solo.

