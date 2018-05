Paolo VI santo il 14 ottobre/ La decisione di Papa Francesco, santificato anche l’arcivescovo Romero

Il 14 ottobre prossimo verrà santificato in Piazza San Pietro, Paolo VI, papa bresciano, Vescovo di Roma dal 1963 al 1978. Ad annunciarlo questa mattina è stata Sua Santità, Papa Francesco, come riportato da News.Va. In un incontro avvenuto lo scorso febbraio con il clero di Roma presso la Basilica di San Giovanni in Laterano, Bergoglio aveva rivelato l’intenzione di canonizzare Papa Montini, già beatificato lo scorso 19 ottobre del 2014. Proprio in quell’anno avvenne uno dei miracoli più famosi del santo padre bresciano, riguardante la nascita di una bambina che i medici la davano per spacciata al quinto mese: la madre si recò a Brescia, pregando nel Santuario di Santa Maria delle Grazie, ottenendo la guarigione della figlia.

L’ALTRO MIRACOLO DEL 2001

«La santità è a portata di tutti - diceva Paolo VI nell’udienza generale del 16 marzo 1966 - per essere santi bisogna contare su due pilastri: La grazia di Dio e la buona volontà». Un altro miracolo avvenne nel 2001, caso simile a quello del 2014, quando una donna, sempre al quinto mese di gravidanza, pregò intensamente Paolo VI chiedendogli di far nascere la propria figlia in salute, nonostante i medici le consigliassero di abortire: anche in quel caso la madre partorì senza alcun problema, una vicenda che i dottori non seppero mai spiegarsi. Insieme a Papa Paolo VI verrà santificato anche l’arcivescovo monsignor Oscar Arnulfo Romero, con altri quattro santi della carità.

