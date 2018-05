Pordenone, autobus Flixbus fuori strada sull’A4/ 26 feriti, uno molto grave: colpo di sonno?

Autobus fuoristrada questa mattina sull'A4 (Pixabay)

Un grave incidente si è verificato questa mattina all’alba sull’autostrada A4, quella che collega Torino a Venezia. Un autobus di linea della Flixbus, compagnia specializzata nei viaggi a basso costo, è finito fuori strada poco dopo le 5:00, adagiandosi su un lato. Durante l’uscita dalla carreggiata, sono rimasti feriti 26 passeggeri, di cui uno molto grave, trasportato in codice rosso all’ospedale. L’incidente è avvenuto sulla direttrice Latisana-Trieste, all’altezza del comune di San Giorgo di Noguaro, in provincia di Udine. Ancora in corso gli accertamenti per cercare di capire cos’abbia provocato la fuoriuscita del mezzo, ma non è da escludere si tratti del classico colpo di sonno.

TRATTO DELL'AUTOSTRADA CHIUSO

Spesso e volentieri, attorno all’alba, succedono infatti incidenti di questo tipo, con l’autista che potrebbe aver chiuso gli occhi per qualche istante, fatali però per il proseguo del viaggio, con l’autobus che si è di conseguenza ritrovato con le ruote all’aria. Subito sul posto sono accorsi la polizia stradale, i vigili del fuoco, e una decina di ambulanze e sanitari, e il tratto di autostrada in cui si è verificato l’incidente è stato chiuso per permettere ai soccorsi di aiutare i feriti, e nel contempo, per raddrizzare il mezzo. Dei 26 passeggeri coinvolti, 16 sono stati trasportati presso l’ospedale di Palmanova, 4 a Udine, e infine 6 suddivisi fra Portogruaro e San Donà di Piave. Durante la fuoriuscita non sono stati coinvolti altri veicoli.

