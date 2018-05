ROMA, DONNA STUPRATA DA 4 INDIANI IN UNA PANDA/ Vittima fa la comparsa in film e programmi Rai e Mediaset

19 maggio 2018 - agg. 19 maggio 2018, 12.00 Davide Giancristofaro Alberti

Ha provato ad urlare, mentre due uomini indiani la trascinavano nella Panda Rossa dove da lì a poco sarebbe stata violentata, ma nessuno ha sentito - o voluto sentire - l'urlo di disperazione della donna stuprata a Roma, mentre all'una di notte aspettava l'autobus alla fermata di Rebibbia. La vittima, originaria di Guidonia, dove ha fatto la segretaria e la badante, come riporta Il Messaggero insegue da sempre una passione per il mondo della spettacolo. Così ultimamente ha fatto da comparsa per la tv e per il cinema, si è seduta nel pubblico di diversi programmi televisivi, anche molto noti, girati tra gli studi di Cinecittà e quelli Mediaset del Palatino. Un modo per arrotondare e per vedere da vicino i personaggi di cui magari sognava di diventare collega. Era sola, però, alla stazione degli autobus e gli stupratori hanno avuto vita facile nel trascinarla in auto, prima di violentarla e abbandonarla in una strada sterrata tristemente nota per altre violenze, via della Selciatella, in mezzo ai rifiuti e all'orrore. (agg. di Dario D'Angelo)

DONNA STUPRATA A ROMA IN UNA PANDA

Una notte da horror quella purtroppo vissuta da una donna di Roma. Una 44enne, attorno all’una di notte di ieri, stava aspettando il bus alla fermata di Rebibbia dopo il lavoro, come faceva di solito; si sono avvicinati due stranieri, che con la scusa di chiederle un’informazione le hanno puntato il coltello, e l’hanno costretta a salire su una Panda Rossa. La notizia è raccontata questa mattina dal quotidiano Il Messaggero, che spiega i dettagli di questa macabra vicenda. I due uomini, stranieri e tutt’ora ricercati dalle forze dell’ordine, l’hanno portata sotto un cavalcavia in una zona vicino al casello di Guidonia dell’A1. Ad attenderli c’erano altri due stranieri, tutti e quattro molto presumibilmente di nazionalità indiana.

PRESA A MORSI, PICCHIATA, MINACCIATA POI STUPRATA RIPETUTAMENTE

La donna è stata presa a morsi, picchiata e minacciata con una bottiglia rotta, poi i quattro l’hanno violentata a turno in maniera brutale, per poi abbandonarla sul ciglio della strada. La vittima ha trovato le forze di chiamare i soccorsi, ancora ovviamente scossa, e poi ha raccontato tutto l’orrore vissuto al 113. I quattro sono stati descritti come indiani, di circa 30 anni, e uno del branco pare fosse sotto effetto di stupefacenti e di alcool. La donna ha raccontato: «Ho pensato che alla fine mi avrebbero ucciso, ho cercato pure di buttarmi dalla macchina in corsa ma non era possibile». Pare la vittima lavori come comparsa nei programmai Rai e Mediaset. La zona dove è avvenuta la violenza, via della Selciatella, è stata già in passato scenario di altri casi simili.

