Terremoto oggi a Piacenza/ INGV ultime scosse: forte sisma M 4.3, paura anche a Parma (19 maggio 2018)

Terremoto a Piacenza oggi, 19 maggio 2018. INGV ultime scosse: sisma di magnitudo 4.3, paura anche a Parma. Tante chiamate ai vigili del fuoco, ma non si segnalano danni

19 maggio 2018 Silvana Palazzo

Terremoto oggi a Piacenza

Una forte scossa di terremoto, avvertita in una vasta area del Nord Italia, è avvenuta poco fa in Emilia Romagna. Il sisma è stato di magnitudo M 4.3 sulla scala Richter ed è avvenuto a 4 chilometri da Gropparello, in provincia di Piacenza. L'epicentro è stato individuato con più precisione a latitudine 44.82, longitudine 9.68 e ipocentro attestato a 28 chilometri di profondità. Nella stessa zona erano state rilevate scosse di minore intensità nella notte. Il terremoto è avvenuto alle 18.41 ed è stato avvertito anche nel Parmense, a Fidenza e sull'Appennino parmense. Sui social network ci sono già segnalazioni della scossa: "Terremoto adesso. Sentito a Ostia Parmense. Niente danni", "Può essere una scossettina di terremoto? Zona fidenza...", si legge anche su Facebook. La lista dei Comuni entro i 15 chilometri dall'epicentro del sisma comprende Ponte dell'Olio, Bettola, Morfasso, Vigolzone, Lugagnano Val d'Arda, Vernasca, Travo, Rivergaro, Bore, Carpaneto Piacentino, Farini e Castell'Arquato.

TERREMOTO OGGI A PIACENZA, AVVERTITO ANCHE A PARMA

Paura a Piacenza e in alcune zone della provincia per il terremoto avvenuto nel pomeriggio. Come riportato da Il Piacenza, il centralino dei vigili del fuoco è stata tempestato di chiamate, ma per fortuna al momento non sono stati segnalati danni a persone o cose. Il sisma è stato avvertito sia in città, soprattutto ai piani alti, sia in quasi tutta la provincia, soprattutto in Valdarda e in Valnure. Stanotte, alle 3.37, una scossa di terremoto è stata registrata sempre a 4 chilometri da Gropparello, in provincia di Piacenza. Nella lista dei Comuni entro i 20 chilometri dall'epicentro del sisma ci sono le seguenti città: Ponte dell'Olio, Vigolzone, Carpaneto Piacentino, Rivergaro, Podenzano, San Giorgio Piacentino, Lugagnano Val d'Arda, Vernasca, Bettola, Travo, Castell'Arquato, Morfasso, Cadeo, Gazzola, Pontenure, Agazzano, Gossolengo, Fiorenzuola d'Arda, Bore, Piozzanom Gragnano Trebbiense e Farini.

