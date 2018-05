UCCIDE CON L’ACIDO MURIATICO LA SORELLA/ Tragedia ad Alessandria: i due fratelli erano gravemente malati

Alessandria, uccide la sorella malata con l'acido muratico e poi cerca di togliersi la vita nello stesso modo. Ancora diversi punti da chiarire nella vicenda

19 maggio 2018

Una tragedia avvenuta nelle scorse ad Alessandria, in Piemonte, dove un uomo ha fatto ingerire dell’acido muriatico alla sorella, per poi berlo a sua volta e togliersi la vita. La donna, di 73 anni, è morta poche ore dopo all’ospedale, mentre l’uomo di 67, è ricoverato in grave condizioni: i due erano malati da tempo ed è probabilme questo il motivo alla base dell'assurdo gesto. Non è la prima volta che si sentono casi di persone ferite gravemente o morte per via dell’acido muriatico, un veleno potentissimo che brucia qualsiasi cosa con cui viene a contatto, ed ovviamente nocivo per la salute. Solamente nella giornata di ieri, ad Arienzo, comune in provincia di Caserta (Campania), una casalinga stava litigando con il marito, e dopo un’accesa discussione ha deciso di gettarsi appunto dell’acido muriatico in testa. La donna è rimasta gravemente ustionata e trasportata d’urgenza in ospedale. Nel tentativo di bloccarla, sono rimaste ferite altre tre persone, colpite da gocce della stesso micidiale liquido. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

UOMO TENTA DI UCCIDERE LA SORELLA

Tragedia in provincia di Alessandria. Un uomo ha infatti ucciso la sorella facendole ingerire dell’acido muriatico e poi ha cercato di togliersi la vita. Nella frazione Frescondino di San Salvatore Monferrato i Carabinieri hanno trovato un uomo di 67 anni, che, come spiega Il Secolo XIX, era in cura presso un centro di salute mentale, nella sua abitazione sofferente di fianco a una bottiglia di acido muriatico, del tutto simile a quella ritrovata accanto al letto della sorella 73enne dell’uomo. Le forze dell’ordine erano state allertate da alcuni conoscenti di questi due anziani, che sono stati portati in ospedale di Alessandria. La donna è però deceduta, mentre l’uomo versa in gravi condizioni. Secondo le prime ricostruzioni avrebbe deciso di porre fine alle sofferenze della sorella, malata da tempo e costretta a letto. Poi avrebbe deciso di fare la stessa fine.

ALESSANDRIA, POCHI DETTAGLI SULLA TRAGEDIA

Non sono del tutto chiari i dettagli della vicenda e non è noto se la donna soffrisse di una qualche forma grave di malattia. Ci sono stati altri casi di cronaca in cui familiari di malati, specialmente in condizioni di disabilità, hanno deciso di togliere loro la vita. Non si sa nemmeno di quale tipo di disturbo mentale soffrisse l’uomo e se non vi fossero altri familiari a prendersi cura della donna. Probabilmente gli inquirenti riusciranno a raccogliere informazioni più precise nelle prossime ore. Resta anche da capire se l’uomo, ora ricoverato in ospedale, può dirsi fuori pericolo di vita o meno. Bisognerà quindi attendere per capire meglio quali siano le cause recondite di questa tragedia e se alla fine ci sarà una sola vittima o se invece saranno due.

