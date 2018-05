RUGBY, MORTA REBECCA BRAGLIA PER UN PLACCAGGIO/ La 18enne non ce l'ha fatta: "Gioca nel campionato dei cieli"

Cesena, 18enne rugbista morta per un placcaggio: non ce l'ha fatta Rebecca Braglia, giocatrice dell'Amatori Parma Rugby coinvolta in un violento scontro domenica 29 aprile

02 maggio 2018 - agg. 02 maggio 2018, 17.34 Carmine Massimo Balsamo

Rebecca Braglia (Facebook)

Mondo del rugby in lutto per la tragica morte di Rebecca Braglia, deceduta nelle scorse ore dopo il violento scontro di gioco nel corso di una partita di rugby disputata domenica 29 aprile 2018. La Parma Amatori Rugby, club nel quale militava la giovane diciottenne, ha espresso il suo cordoglio tramite il suo profilo Facebook e pochi minuti fa anche il padre della ragazza, Giuliano Braglia, ha commentato sul social network la dolorosa perdita della figlia con un messaggio commovente: "Rebecca era una rugbista e ringrazia tutti i rugbisti, ora gioca nel Campionato dei Cieli, voi dovete continuare quello terreno". Sulla tragica scomparsa è intervenuto anche Federico Pizzarotti, Sindaco di Parma: "Non ci sono parole. Una tragedia che colpisce una famiglia, uno sport, l’intera comunità parmigiana. Nel silenzio personale e profondo di ognuno di noi, abbiamo tutti sperato e fatto il tifo per te, Rebecca. Un abbraccio e una preghiera per la famiglia". (Agg. Massimo Balsamo)

RUGBY IN LUTTO

Cesena, 18enne rugbista morta per un placcaggio: non ce l’ha fatta Rebecca Braglia, la giovane atleta dell’Amatori Parma Rugby che domenica 29 aprile 2018 è rimasta coinvolta in un violento scontro di gioco. La ragazza è deceduta all’Ospedale Bufalini di Cesena, dove era ricoverata in Rianimazione dopo aver riportato un trauma cranico nel corso di una partita a Ravenna. La ragazza aveva battuto la nuca violentemente ed era stata immediatamente soccorsa sul campo, per poi essere trasportata in ospedale e operata d’urgenza. Trauma cranico fatale per la giovane diciottenne, sottoposta a un intervento chirurgico per l’eliminazione di un ematoma subdurale. Le sue condizioni erano state giudicate molto gravi dai medici, come riportato nell’ultimo aggiornamento della società in cui militava.

CESENA, 18ENNE RUGBISTA MORTA PER UN PLACCAGGIO

La terribile notizia è stata anticipata da Marco Eboli, ex consigliere comunale reggiano e amico di famiglia della giovane Rebecca, che su Facebook ha commentato: “Apprendo con immenso dolore della scomparsa di Rebecca, la giovane figlia dell’amico Giuliano Braglia. Mi stringo a lui e tutta la sua famiglia”. La società nella quale la diciottenne militava ha poi confermato la tragica notizia attraverso un post diramato sul social network: "Amatori Parma Rugby, profondamente sconvolta, si trova costretta a comunicare che èscomparsa l'atleta Rebecca Braglia. Il presidente Daniele Ragone, il consiglio e tutta la famiglia bluceleste esprimono un costernato e profondo dolore per l'improvvisa perdita di una ragazza straordinaria, nonché giocatrice molto amata e stimata, che in questi anni di attività sportiva ha tanto contribuito alla crescita e allo sviluppo del rugby femminile in Emilia Romagna".

