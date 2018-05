Chiude Cambridge Analytica/ La società dello scandalo Facebook sommersa da spese legali e senza più clienti

Mark Zuckerberg, numero uno di Facebook - LaPresse

Chiude i battenti la società Cambridge Analytica. Probabilmente si tratta di una delle aziende più famose al mondo, ora come ora, ma anche fra quelle messe peggio finanziariamente. Molti di voi sapranno sicuramente che stiamo parlando della nota impresa che sfruttò i dati di milioni di utenti di Facebook, per fini politici, in particolare, per la campagna elettorale di Donald Trump a presidente degli Stati Uniti, e quella per la Brexit. Ovviamente, tutto ad insaputa degli stessi clienti del social network di Zuckerberg. A costringe la Cambridge Analytica ad andare definitivamente in archivio, i moltissimi clienti scappati dopo lo scoppio dello scandalo, nonché le spese legali per le cause che avevano raggiunto cifre incontenibili. L’azienda, che ha avviato le procedure di insolvenza in Gran Bretagna, ha diffuso una nota, per motivare la sua chiusura.

"NUMEROSE ACCUSE INFONDATE NEI NOSTRI CONFRONTI"

«Negli ultimi mesi – si legge - Cambridge Analytica è stata oggetto di numerose accuse infondate e, nonostante gli sforzi della società di correggere le informazioni, è stata denigrata per attività che non solo sono legali ma sono ampiamente accettate». Lo scandalo scoppiò precisamente lo scorso 17 marzo, quasi due mesi fa, dopo che il Guardian, l’Observer e il New York Times, pubblicarono in contemporanea l’utilizzo fraudolento da parte di C.A. di milioni di dati riguardanti i profili degli utenti social, a scopo politico e con l’obiettivo di creare un software che potesse influenzare il voto.

