Estrazione/ SiVinceTutto Superenalotto oggi: i numeri vincenti! (217/2018)

Una nuova estrazione di SiVinceTutto, il concorso speciale del Superenalotto, è alle porte. L'appuntamento con la fortuna è in programma oggi, mercoledì 2 maggio 2018. Si tratta dunque della prima estrazione di questo nuovo mese. Tra qualche ora l'assalto ai numeri vincenti, nella speranza di riuscire ad ottenere una ricchissima vincita. La settimana scorsa non è andata benissimo, visto che nessuno è riuscito a indovinare la combinazione fortunata, ma qualcuno potrebbe attirare stasera la dea bendata. Non sarà però semplice come giocare a SiVinceTutto: per partecipare all'estrazione di oggi basta scegliere 12 numeri su 90 per una schedina che ha sempre il costo di cinque euro. Poi bisogna aspettare l'estrazione del gioco, che distribuisce in una sera tutto il montepremi del concorso. C'è tempo fino alle 19.30 per fare la propria giocata, poi comincia la grande attesa dei numeri vincenti.

Per vincere a SiVinceTutto Superenalotto bisogna indovinare almeno 2 dei numeri vincenti. Così si accede alla categoria di vincita più bassa, ma l'obiettivo principale resta il 6, per il quale bisogna azzeccare la combinazione fortunata. La settimana scorsa nessuno ce l'ha fatta, ma sono state tre le vincite per quanto riguarda il 5, che ha portato poco meno di duemila euro ai fortunati in questione. Ci riferiamo all'estrazione del 23 aprile, anticipata eccezionalmente per la Festa della Liberazione. Chi non lo sapeva e ha mancato l'appuntamento e quindi non vuole ripetere l'errore saltando altri appuntamenti con la fortuna, sappia che si possono abbonare le giocate per partecipare a più concorsi. Ora facciamo partire il conto alla rovescia, mentre ricordiamo cosa è successo la settimana scorsa. I numeri di SiVinceTutto Superenalotto estratti il 23 aprile scorso sono stati: 5-18-27-36-53-72. Presto la nuova combinazione fortunata, quindi vi auguriamo buona fortuna.

