Festa della mamma 2018/ Qual è la data quest'anno? Frasi e idee regalo

Festa della mamma 2018, in quale data si celebra? Frasi, immagini e idee regalo per una delle ricorrenze più famose del nostro Paese, l'aforisma di Marcel Proust

Festa della mamma (Pixabay)

Festa della mamma 2018, tutto pronto per la ricorrenza in programma martedì 8 maggio. Una intera giornata dedicata alla donna, alla mamma, agli affetti e alla famiglia: tra chi cerca delle frasi ad effetto da mandare al proprio genitore e chi cerca consigli per dei regali, tra mazzi di fiori e gioielli. Una festa, quella della mamma, che ricorre in tutto il mondo in giorni diversi: l’origine è antichissima e, come sottolineato da Io Donna, secondo alcuni studiosi sarebbe addirittura legata alla primordiale Grande Madre. Ma non solo: secondo altri studiosi, la ricorrenza potrebbe risalire al neolitico. L’istituzione della festa è da ricondurre a Anna M. Jardivs, femminista che il 10 maggio del 1908 decise di organizzare una grande festa per ricordare sua madre e tutte le madri italiane. Il presidente statunitense, il 9 maggio del 1914, decise di istituire la ricorrenza ogni seconda domenica del mese di maggio. Più specificamente, in Italia risale agli anni Cinquanta, seppur già durante l’epoca Fascista la festa era celebrata il 24 dicembre.

FESTA DELLA MAMMA 2018

Scrittori, registi, studiosi: in tanti nel corso del tempo hanno dedicato frasi e aforismi alla figura materna e qui di seguito ve ne segnaliamo alcuni: "Nessun linguaggio può esprimere il potere, la bellezza, l'eroismo dell'amore materno", "La madre è un bene troppo grande ed è necessaria talvolta la lontananza, per apprezzarne tutta la grandezza", "La mamma non sa perché ama il figlio e il bambino non sa perché ama la mamma. Non sanno da dove viene l’amore che provano l’uno per l’altro. E’ l’amore di Dio che si manifesta in loro, e quando l’amore è puro e disinteressato ne riflette le qualità divine", "Ogni parola che scrivo è soltanto un altro modo per dire il tuo nome. Anche se scrivo cielo, terra, musica, dolore, io sto scrivendo sempre e soltanto mamma". Infine, segnaliamo una frase del grande scrittore Marcel Proust, che in uno dei suoi scritti ha parlato della sua infanzia e della figura materna: "La mia sola consolazione, quando salivo per coricarmi, era che la mamma venisse a darmi un bacio non appena fossi stato a letto".

