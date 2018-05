Lotto/ Estrazioni di oggi, 10eLotto del 2 maggio: verso i numeri vincenti! (conc 52/2018)

Estrazioni del Lotto e 10eLotto del 2 maggio 2018: numeri vincenti del concorso n.52, "posticipata" estrazione della Festa dei Lavoratori. Vincite, ruote e curiosità

Estrazioni del Lotto e 10eLotto

Concorso del Lotto e 10eLotto in arrivo questa sera: l'estrazione straordinaria è stata posticipata di un giorno rispetto alla programmazione settimanale per permettere a tutti gli italiani di godersi in totale relax il Primo Maggio 2018. Scopriremo quindi un giorno dopo i numeri vincenti, mentre il Superenalotto è stato anticipato a lunedì 30 aprile. I premi dell'ultimo appuntamento di entrambi i giochi Sisal hanno realizzato i sogni di tanti giocatori, soprattutto di chi è riuscito a salire sul gradino più alto del podio. La prima vincita del 10eLotto è stata centrata nella provincia di Teramo, a Roseto degli Abruzzi, grazie ad un premio di 50 mila euro con due 9 con opzioni Oro. 15 mila euro a seguire per la provincia di Reggio Calabria, grazie ad un appassionato di Siderno che ha indovinato un 7 con opzione Oro. Leggermente più ridotto il premio realizzato a Busalla, nel Genovese, grazie ad un 6. Anche le vincite del Lotto non sono state da meno, visto che la vincita più alta è stata azzeccata ad Agrigento. Il premio è stato di circa 43 mila euro grazie a un terno e tre ambi sulla Nazionale. Più di 19 mila euro sono stati realizzati invece a Caltanissetta, mentre sfiora i 14 mila euro il premio destinato alla provincia di Milano, a Lacchiarella.

LA SMORFIA NAPOLETANA

Il Lotto ed i numeri vincenti del concorso di questa sera sono fra gli obbiettivi principali dei giocatori. Oggi scopriremo sia i nuovi numeri vincenti che tutti i vincitori che riusciranno a conquistare un posto in classifica, così come i premi previsti dal gioco della Sisal. Manca ancora qualche ora prima dell'inizio dell'estrazione e questo permette a tutti gli appassionati ritardatari di poter completare la propria schedina e volare fino in ricevitoria per registrarla. Anche se non avete le idee chiare sui numeri da giocare, non preoccupatevi. La nostra Rubrica ritorna anche in occasione del concorso straordinario di oggi per proporvi una possibile soluzione. Il tutto ovviamente grazie alla smorfia napoletana, che oggi ci aiuterà a ricavare i numeri da una news scientifica. Sembra infatti che in Israele, le menti geniali dell'Istituto di Nanotecnologia siano già all'opera per realizzare un collirio in grado di migliorare la vita e guarire i danni alle cornee. Per ora il test riguarda solo gli animali, ma sembra che ci siano stati successi sia per quanto riguarda i problemi di ipermetropia sia per la miopia. Una vera rivoluzione in campo medico, che presto potrebbe permettere a chi porta gli occhiali di migliorare la propria vista con un prodotto non invasivo. Il consulto della smorfia: abbiamo l'occhio, 6, il collirio, 9, la guarigione, 13, il difetto, 63, e gli occhiali, 8. Come Numero Oro scegliamo invece la scienza, 70.

