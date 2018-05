Madonna di Medjugorje/ Messaggio del 2 maggio 2018: “il più grande sacrificio è quello d’amore”

02 maggio 2018 Niccolò Magnani

Messaggio della Madonna di Medjugorje a Mirjana (LaPresse)

Come ogni secondo giorno del mese, è atteso in giornata il messaggio della Madonna di Medjugorje diffuso tramite l’intercessione e l’apparizione alla veggente Mirjana Dragicevic Soldo: dopo quello uscito pochi giorni fa per il 25 aprile, il messaggio di oggi potrebbe giungere in qualsiasi momento dato che come ha sempre ripetuto Mirjana le apparizioni della Madre di Dio avvengono senza preavviso e in qualunque momento possibile durante il giorno. In periodo di forti tensioni internazionali, ma anche di possibili buone notizie come quella della pace raggiunta tra le Coree, la preghiera e l’invito alla pace di Maria verso tutti i suoi figli risulta ancora più centrale e importante. Una dimensione “mondiale” e una “intima” e personale, come sempre il messaggio della Madre di Dio punta ad entrambi gli “obiettivi” che si rifanno ad una radice comune ineguagliabile: la centralità di Cristo e l’amore di Dio per l’uomo, oltre ogni cosa. Come riporta un messaggio del lontano 27 marzo 1986 - e riportato ieri come citazione del giorno dal portale del Santuario di Medjugorje - la Madonna desidera ringraziare tutti i suoi figli dediti alla preghiera e al percorso di fede richiesto con libertà e amore dal Figlio Gesù: «Desidero ringraziarvi per tutti i sacrifici e vi invito al più grande sacrificio: il sacrificio dell'amore. Senya amore non potete accettare né me né mio Figlio. Senza amore non potete trasmettere agli altri le vostre esperienze. Perciò vi invito, cari figli, a cominciare a vivere l'amore nei vostri cuori».

MADONNA DI MEDJUGORJE, IL MESSAGGIO DEL 2 APRILE

In attesa del messaggio di oggi, giusto un mese fa la Madonna di Medjugorje riferì alla “prediletta” veggente la semplice ma necessaria modalità di porsi di fronte al cammino di fede e alla presenza di Cristo nelle proprie esigenze quotidiane: «Figli miei, voi siete quelli che, con la preghiera, dovete abbandonarvi in totalità a mio Figlio, affinché non siate più voi a vivere, ma mio Figlio in voi; in modo che tutti quelli che non lo conoscono, lo vedano in voi e desiderino conoscerlo». Un messaggio semplice eppure molto profondo per ogni suo figlio, chiamato alla conversione non “formale” ma del cuore, inteso come spinta morale, sentimentale e razionale tutt’assieme. Non però in un “mix” confuso ma in una dimensione religiosa dove ogni parte fa il suo: «Pregate che vedano in voi umiltà decisa e bontà, disponibilità a servire gli altri; che vedano che voi vivete col cuore la vostra vocazione nel mondo, in comunione con mio Figlio. Che vedano in voi mitezza, tenerezza ed amore verso mio Figlio, come anche verso i vostri fratelli e sorelle. Apostoli del mio amore, dovete pregare molto e purificare i vostri cuori, in modo che siate voi i primi a camminare sulla via di mio Figlio; in modo che siate voi i giusti uniti dalla giustizia di mio Figlio. Figli miei, come miei apostoli dovete essere uniti nella comunione che scaturisce da mio Figlio, affinché i miei figli che non conoscono mio Figlio riconoscano una comunione d’amore e desiderino camminare sulla via della vita, sulla via dell’unità con mio Figlio. Vi ringrazio». concludeva il messaggio del 2 aprile scorso.

