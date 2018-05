Napoli, studentessa con sindrome di down si laurea con 110 e lode/ La splendida storia di Giulia

Napoli, studentessa con sindrome di down si laurea con 110 e lode: la splendida storia di Giulia Sauro, ragazza in difficoltà che ha ottenuto il massimo dei voti all'università L'Orientale

Giulia Sauro, 33enne affetta da sindrome di down laureatasi con 110 e lode

Si chiama Giulia Sauro, e si è appena laureata con il massimo dei voti. Nulla di così eclatante, se non fosse che la ragazza in questione, è affetta da sindrome di down. La bella storia, quasi una favola, ha come scenario l’università di Napoli, L’Orientale, e Giulia è riuscita a laurearsi con 110 e lode in Scienze Politiche. Nonostante la sua “disabilità”, la giovane ragazza di 33 anni, ce l’ha fatta a portare a termine gli studi, e soprattutto, con risultato sorprendenti. «Giulia è una ragazza straordinaria – le parole del governatore della Campania, Vincenzo De Luca, riportate sul proprio profilo Facebook dopo l’incontro con la neo-laureata - ed è stato bellissimo incontrarla insieme ai suoi genitori. Giulia è un esempio di intelligenza, forza di volontà e coraggio. Complimenti a lei».

“SPERO CHE POSSA TROVARE UN LAVORO PER DARE UN SENSO AGLI STUDI”

Giulia ha discusso la tesi con lo storico Luigi Mascilli Migliorini sul tema della Rivoluzione francese, ed ha sostenuto tutti gli esami grazie allo sportello apposito per affiancare i ragazzi in difficoltà. «Sono emozionato – dice Achille, il padre della 33enne - per Giulia è stato un bellissimo traguardo che ha raggiunto grazie alla sua determinazione. Il percorso di studi compiuto da Giulia è stato possibile anche grazie alla grande disponibilità dell'ateneo». Ora, la speranza, è che la giovane donna possa trovare un lavoro, non tanto per una questione economica: «ma per dare un senso – chiosa il padre - all'impegno che Giulia ha profuso in questi anni».

© Riproduzione Riservata.