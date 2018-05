Pontecagnano, operaio muore travolto da auto su bisarca/ Ultime notizie Salerno: dura reazione dei sindacati

Pontecagnano, operaio muore travolto da auto su bisarca. Dura reazione dei sindacati, a partire da Cisl. La Procura di Salerno ha aperto un'inchiesta. Le ultime notizie

02 maggio 2018 Silvana Palazzo

Operaio muore travolto da auto su bisarca (Foto: LaPresse)

Tragedia sul lavoro a Salerno: un operaio di 59 anni è morto questa mattina schiacciato da un'auto durante le operazioni di caricamento su una bisarca. Salvatore Sirica, dipendente di una ditta di logistica di Pontecagnano, stava scaricando alcune vetture quando sarebbe stato colpito in pieno da una delle auto in movimento. L'incidente è avvenuto alle 4 circa nel piazzale dell'impresa di movimentazioni merci nella zona industriale di Salerno. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. La salma è stata trasportata all'obitorio dell'ospedale Ruggi d'Aragona, mentre la Procura di Salerno ha aperto un'inchiesta e il magistrato di turno ha delegato le indagini agli agenti della Questura che dovranno stabilire l'esatta dinamica dell'incidente. Sirica era molto noto in città: tra le altre cose, era presidente della squadra di calcio di Bellizzi, città di cui era originario. «Va via un pezzo della nostra storia», le condoglianze della squadra Real Bellizzi che si è associata al dolore della famiglia.

PONTECAGNANO, OPERAIO MUORE TRAVOLTO DA AUTO SU BISARCA

Il sindacato Cisl chiede chiarezza dopo la morte dell'operaio 59enne. «La magistratura faccia subito chiarezza. Pretendiamo giustizia», ha dichiarato il sindacalista Luigi Vicinanza. Proprio a poca distanza dal luogo della tragedia il Comune di Pontecagnano celebrava le morti bianche in piazzetta Vittime del Lavoro. «Dagli inquirenti pretendiamo celerità nelle indagini nel rispetto della famiglia dello sfortunato operaio e dei suoi colleghi. Pretendiamo giustizia immediata, perché ritengo sia inaccettabile che un operaio, nel 2018, muoia mentre sta provando a guadagnarsi uno stipendio onestamente. A maggior ragione lo è dopo che si è celebrata la festa dei lavoratori, dove molti si sono riempiti la bocca di belle parole sulla dignità e sull'importanza della sicurezza», ha aggiunto Vicinanza, come riportato da Salerno Today. Poi l'appello ad Andrea Prete, presidente di Confindustria: «Non si può rimanere inermi davanti a un padre di famiglia che muore mentre sta lavorando. Temo che l'indifferenza su questi avvenimenti possa pervadere anche tra le istituzioni».

