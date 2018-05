Pontevico, incidente nella notte: muore giovane di 23 anni/ Morto sul colpo dopo schianto contro il guardrail

Nicola Arisi in uno scatto pubblicato su Facebook

Ancora sangue sulle strade italiane. Nella notte è morto un giovane ragazzo nel bresciano, forse a causa dell’alta velocità. La vittima aveva 23 anni, e si chiamava Nicola Arisi, residente a Robecco d’Oglio, in provincia di Cremona ma confinante con quella di Brescia. Stando a quanto sottolineato dai colleghi de Il Giornale di Brescia, l’incidente è avvenuto a Pontevico, località Chiesuola, sulla provinciale 64: il ragazzo stava tornando verso casa, attorno alle ore 23:30, ed era a bordo del suo suv Volvo quando ha perso il controllo dell’auto, forse a causa dell’alta velocità, o forse a causa del manto stradale, reso scivoloso per via della pioggia che in quelle ore si stava abbattendo su Brescia. Fatto sta che all’altezza della curva, il mezzo ha perso il controllo ed è andato a schiantarsi contro il guardrail di protezione.

LE FORZE DELL’ORDINE STANNO RICOSTRUENDO L’ACCADUTO

Fatale lo schianto per il giovane, che è morto sul colpo. Sul luogo dell’incidente sono subito intervenuti i soccorsi, ma per il ragazzo non c’è stato nulla da fare, troppo gravi i traumi riportati nell’incidente. Un destino beffardo per Nicola, visto che il luogo dell’incidente era ad un passo dalla sua abitazione, ma lo scontro con il guardrail è stato violento e il conducente deve aver sbattuto la testa contro il parabrezza. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, e gli agenti della Polizia Stradale di Desenzano, oltre a due ambulanze e a un’automedica. Le forze dell’ordine stanno cercando di ricostruire l’accaduto.

