Ragusa, drone scopre 15mila piante di marijuana in zona Vittoria/ 6,5 tonnellate nascoste fra i pomodorini

Ragusa, drone scopre 15mila piante di marijuana in zona Vittoria: 6,5 tonnellate nascoste fra i pomodorini. Clamorosa scoperta effettuata nella giornata di lunedì in Sicilia

15mila piante di Marijuana coltivate nel ragusano

C’erano 15mila piante di marijuana nascoste fra le piantagioni di pomodorini. E’ questa la clamorosa scoperta effettuata dagli agenti della squadra mobile di Ragusa, tramite l’utilizzo di un drone. Nel capoluogo di provincia siciliano, in zona Vittoria, sono venuti alla luce ben 3.500 mq di terreno coltivati a marijuana, occultata da un perimetro di pomodorini. In poche parole, chi passava di lì vedeva solamente le piantagioni di pomodori, e solo addentrandosi per qualche metro avrebbe scoperto la cannabis. In totale sono stati sequestrati 6.5 tonnellate di “maria”, per un valore di svariati milioni di euro. Arrestato ovviamente il proprietario dell’appezzamento di terreno, un vittoriese che aveva impiantato illegalmente cannabis sativa o utile.

36 ORE PER ESTIRPARE LE PIANTE

La scoperta è avvenuta nella giornata di lunedì, e la Squadra Mobile di Ragusa e gli uomini del Commissariato di Vittoria hanno dovuto lavorare ininterrottamente per 36 ore per riuscire ad estirpare tutte le 15mila piante di marijuana coltivate, riempiendo i rimorchi di due tir. La droga è stata quindi trasportata presso la Questura di Ragusa, dove verrà analizzata, per accertarne qualità ed il principio attivo, di modo da poter stabilire il reale valore sul mercato della stessa. Il coltivatore abusivo è stato individuato dopo un lunghissimo appostamento, un colpo importante nella lotta allo spaccio di droga controllato dalla mafia.

