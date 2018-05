Roma, giallo ai Parioli: 22enne trovato morto in casa/ Ultime notizie, sulla schiena una scritta a pennarello

Roma, giallo ai Parioli: un giovane 22enne è stato trovato morto in casa nella Villa Grazioli del ricco quartiere romano. Sulla schiena una scritta a pennarello: aperte tutte le piste

02 maggio 2018 Niccolò Magnani

Roma, 22enne morto ai Parioli (LaPresse)

Un 22enne di una famiglia bene trovato morto in casa, nella Villa Grazioli nel quartiere esclusivo della Roma “bene” ai Parioli: la macabra scoperta è arrivata questa mattina quando la mamma ha ritrovato il corpo del figlio senza vita nella camera da letto con ancora il pigiama addosso. Dettaglio ancora più strano che rende misteriosa l’intera faccenda, è quanto è stato ritrovato sul corpo del ragazzo: avrebbe infatti una scritta sulla schiena con un pennarello ma gli inquirenti ancora non ha rivelato il contenuto di quella scritta che potrebbe essere decisivo per capire cosa possa essere successo in questa tragica notte e se vi siano gli estremi per parlare di omicidio. Il giovane, spesso dedito ad alcol e stupefacenti - così riporta Repubblica - avrebbe passato la notte in camera con una amica prima del tragico risveglio di questa mattina.

IL GIALLO AI PARIOLI

Il commissariato Salario-Parioli ha iniziato subito le indagini, con l’arrivo della Mobile, della Scientifica e del pm di turno: si cercano tutti i dettagli possibili per ricostruire le ultime ore del 22enne, dalle testimonianze della madre stessa e di quell’amica che potrebbe essere stata l’ultima ad aver visto in vita il ragazzo della Roma “bene”. Al momento, come riporta l’agenzia romana OmniRoma, «Nulla è escluso in merito alle cause del decesso» e il giallo ai Parioli si allarga. Si tratta di una delle zone più ricche della Capitale dove purtroppo girano spesso droghe e sostanze molto pericolose e costose, proprio per la possibilità quasi infinita dei ragazzi di poterle acquistare senza particolari problemi. Resta da capire se il giovane abbia passato la notte intera in camera o sia giunto all’alba assieme all’amica e non solo, andrà fatto l’esame tossicologico ad entrambi per capire se la causa della morte è una sorta di overdose o se vi sia dell’altro. Tutte le piste restano aperte e nelle prossime ore ci saranno sviluppi e dettagli maggiori, a cominciare dal contenuto di quella misteriosa scritta sulla schiena del ragazzo deceduto.

© Riproduzione Riservata.