ULTIME NOTIZIE/ Di oggi, ultim'ora: Siria, offensiva USA contro Isis: “Vinceremo” (2 maggio 2018)

Siria, offensiva Usa contro l’Isis: partito l’assalto finale delle forze americane contro i terroristi islamici. Il dipartimento di Stato americano ha annunciato che i “giorni in cui l’Isis controlla e terrorizza la popolazione siriana stanno giungendo al termine”. Sono in corso infatti le operazioni per liberare le ultime roccaforti dell’Isis in Siria, come riportato dal portavoce del dipartimento di Stato americano Heather Nauert. Foggy Bottom, portavoce, ha sottolineato: “La battaglia sarà difficile, ma noi e i nostri partner vinceremo”. Continua a scorrere il sangue in Siria: ieri, nella zona nord-est del Paese, sono state 23 le vittime accertate, di cui dieci bambini, di un raid aereo contro un villaggio sotto il controllo dell’Isis.

Festa del lavoro in tutta Italia

Al via i festeggiamenti legati al primo maggio con decine di manifestazioni in tutto il bel paese. Le maggiori in questo giorno che ricorda tutti i lavoratori, sono il concertone, nella quale decine di artisti si esibiscono dinanzi ad una folla ricorrente, il comizio dei leader sindacali che quest'anno si è svolto a Prato e il ricordo del capo dello Stato, con Mattarella che sottolinea come i lavoratori debbano avere sempre rispetto. Da segnalare comunque che anche quest'oggi alcuni incidenti sul lavoro hanno funestato la ricorrenza, nel primo un taglialegna è morto schiacciato da un tronco in provincia di Pistoia, nel secondo un agricoltore ha perso la vita nel Vibonese, quando il suo trattore ribaltandosi lo ha schiacciato.

Quattordici morti sulle Alpi

Un inizio di Maggio all'insegna delle tragedie in montagna quello appena passato, con un bilancio veramente pesante. Ben 14 morti in meno di due giorni, quasi tutti ingannati dal repentino abbassamento della temperatura, che nella notte appena trascorsa è arrivata a meno 20. Intanto emerge la verità sull'incidente più grave, quello avvenuto lungo il percorso della Haute Route, incidente che ha visto morire cinque connazionali. Il gruppo è stato ingannato dalla nebbia fitta che è calata improvvisamente, la guida che era con loro Mario Castiglioni, 59 anni, è stato il primo a perire stante la sua caduta in un dirupo, senza la sua indicazione il gruppo si è trovato in difficoltà, nonostante l'attrezzatura invernale gli escursionisti non sono riusciti a raggiungere il rifugio ubicato a quasi 3300 metri trovando la morte per ipotermia, sull'incidente la procura di Bolzano ha aperto un'inchiesta.

Rinvio a giudizio per il cardinale Pell

La giustizia australiana ha reso noto che il cardinale George Pell sarà processato all'interno di un'inchiesta che lo vede coinvolto per abusi sessuali su minori. La decisione presa dal giudice di Melbourne Belinda Wallington, vede l'importante porporato uscire da alcuni casi mentre per altri le accuse sono state confermate. Pell che allo stato attuale è stato posto in congedo straordinario fino a quando non si chiarirà la sua posizione giudiziaria, ha ricoperto come ultimo incarico come prefetto della Segreteria per l'economia in Vaticano. L'arcivescovo che si è sempre professato innocente ha fatto sapere di avere intenzione di presenziare al processo.

Scoppia la guerra in casa PD

Le dichiarazione di ieri con il quale l'ex segretario Matteo Renzi ha bloccato la trattativa per la creazione di un nuovo governo, ha di fatto spaccato il partito democratico. I maggiori dirigenti di quest'ultimo, non ultimo il segretario reggente Maurizio Martina, ha accusato Renzi di voler boicottare qualsiasi forma di collaborazione con i pentastellati. Dello stesso avviso il ministro per i Beni culturali, Dario Franceschini, il quale non nasconde la sua irritazione non solo per le parole dette da Renzi ma anche per il metodo con le quali queste sono state pronunciate. Da parte sua Renzi difende la sua intervista dichiarando che ha il dovere e non solo il diritto di esternare la sua posizione, in tale contesto la sua dichiarazione è una dichiarazione rispettosa degli elettori che lo hanno votato nel collegio di Firenze e che con il loro consenso lo hanno mandato a rappresentarli in Senato.

Real Madrid in finale di Champions League

E’ terminata 2-2 la sfida dell’Estadio Santiago Bernabeu tra Real Madrid e Bayern Monaco, risultato che sorride alla formazione di Zinedine Zidane complice l’1-2 dell’Allianz Arena. Terza finale consecutiva per le Merengues, che hanno superato l’ultimo duro ostacolo: dopo PSG e Juventus, fuori anche i temibili bavaresi guidati da Jupp Heynckes. Questa sera, allo stadio Olimpico di Roma, in programma Roma-Liverpool: dopo aver eliminato il Barcellona nei quarti di finale, i giallorossi avranno bisogno di un’altra prestazione eccellente per superare i Reds. La gara d’andata giocata ad Anfield Road è terminata 5-2 per la formazione di Jurgen Klopp: necessaria una vittoria per 3-0 o con almeno tre gol di scarto in generale.

