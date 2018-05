Vito Caroli, scomparso da Borgo San Michele/ Video, Chi l'ha visto: appello del figlio 19enne: “Non sei solo”

Vito Caroli, il 50enne di Borgo San Michele in provincia di Latina, del quale non si hanno notizie da oltre 10 giorni: l'appello del figlio 19enne a Chi l'ha visto.

02 maggio 2018 Emanuela Longo

Vito Caroli (Chi l'ha visto)

Dallo scorso 20 aprile non si hanno più notizie di Vito Caroli, un uomo di 50 anni scomparso da Borgo San Michele, in provincia di Latina. Sposato e padre di tre figli, Vito nell'ultimo periodo starebbe attraversando un periodo non semplice, in seguito alla morte dei suoi genitori. Potrebbe essere questa la causa del suo allontanamento? Purtroppo da venerdì 20 aprile è calato il silenzio: Vito sarebbe uscito di casa mentre la moglie accompagnata i bambini a scuola e da allora non avrebbe mai più fatto ritorno. Come spiega il portale di Chi l'ha visto?, l'uomo avrebbe lasciato a casa dei genitori scomparsi il suo cellulare, rendendosi così irrintracciabile, ma anche il computer e le sue carte di credito, allontanandosi poi con la sua auto, una Opel Astra nera, senza lasciare alcuna notizia alla sua famiglia, che ora è sempre più preoccupate per le sorti del proprio caro. Per tale ragione, il figlio di 19 anni, Alberto, ha trovato la forza ed il coraggio di rivolgere un appello accorato al padre che non vede da oltre 10 giorni, chiedendo l'aiuto del programma Chi l'ha visto, che oggi ha trasmesso il messaggio del ragazzo nel corso della puntata quotidiana. Con ogni probabilità l'appello del ragazzo sarà rinnovato anche nel corso della puntata della trasmissione in onda stasera sempre su RaiTre.

L’APPELLO DEL FIGLIO ALBERTO A CHI L’HA VISTO

"Papà, noi siamo qui, siamo distrutti... Non sappiamo proprio cosa fare, vogliamo solo che tu torni a casa perché vogliamo stare con te, vogliamo capire quello che ti è successo": così il figlio di Vito Caroli, Alberto, si è rivolto oggi alle telecamere di Chi l'ha visto per chiedere al padre, scomparso dallo scorso 20 aprile, di fare presto ritorno a casa. Il figlio 19enne e l'intera famiglia sono desiderosi di riabbracciarlo e risolvere insieme gli eventuali problemi che avrebbero portato all’allontanamento del 50enne. "Non sei solo", ha aggiunto il figlio che ha fatto sapere che non solo la sua famiglia ma molte altre persone attendono di avere notizie sul padre Vito. "Per favore papà, ritorna perché abbiamo bisogno di te. Abbiamo bisogno di capire quello che ti è successo", ha aggiunto il giovane, spiegando che lui e la sua famiglia sono già alla ricerca di una soluzione per i possibili problemi che avrebbero spinto l'uomo ad allontanarsi. "devi capire che si può risolvere qualsiasi cosa", ha chiosato, chiedendo al padre di non chiudersi in se stesso. Vito, che per lavoro si occupa di impianti di videosorveglianza, gira tutto il Lazio e non è escluso che qualcuno possa averlo visto in questi giorni per lui molto difficili.

© Riproduzione Riservata.