BERLUSCONI, GAFFE CON LA FIGLIA DEL COORDINATORE FI/ Video: dal Duce a Obama, le figure barbine di Silvio

Aosta, Silvio Berlusconi: gaffe sul palco dopo il comizio. Fa apprezzamenti ad una ragazza ma è la figlia del coordinatore, lo scambio di battute e la reazione di lei sono virali.

20 maggio 2018 - agg. 20 maggio 2018, 19.50 Emanuela Longo

Silvio Berlusconi: nuova gaffe ad Aosta

Da “Obama abbronzato” al “Duce non uccise nessuno”, e molte altre ancora: le gaffe di Berlusconi fanno ormai parte del personaggio, che con l’avanzare dell’età trova anche meno freni inibitori rispetto magari al passato. Ma a giudicare le tantissime “figure” fatte dall’ex Cav nella sua lunga carriera politica, non pensiamo sia solo una questione di età: gli piace stare al centro dell’attenzione e colpire il suo pubblico con elementi spiazzanti e non “banali”, talvolta anche ben oltre il consentito dalla decenza. «Sono fatto così da sempre: qualche volta mi capita di guardare in faccia una bella ragazza, ma è meglio essere appassionato di belle ragazze che gay», spiegava così nei giorni dove scoppiò lo scandalo Ruby (2 novembre 2010) l’allora premier di Forza Italia. Parlando invece dei terremotati d’Abruzzo durante la distribuzione degli alloggi temporanei e le critiche per le tempistiche nei campi d’accoglienza, avanzava «Certo, si tratta di alloggi temporanei. Ma lo dovrebbero prendere come un weekend di campeggio», era l’8 aprile 2009. Poi il famoso “abbronzato-gate” quando cioè Berlusconi spiegava del recente incontro con gli Obama all’inizio di una Festa Nazionale del Pdl a Milano: «Vi porto i saluti di uno che si chiama… uno abbronzato… Ah, Barack Obama. Voi non ci crederete, ma sono andati a prendere il sole in spiaggia in due, perché è abbronzata anche la moglie»; da ultimo, la gaffe su Mussolini quando disse al settimanale The Spectator «Mussolini non ha mai ammazzato nessuno, Mussolini mandava la gente a fare vacanza al confino». (agg. di Niccolò Magnani)

“POSSO SCEGLIERE LEI”? NUOVA GAFFE DI BERLUSCONI

C'è chi l'ha definita una gag, chi una gaffe in piena regola. A prescindere da come la si voglia vedere, Silvio Berlusconi si è reso il protagonista di una battuta che in queste ore è inevitabilmente diventata virale. L'ex Cavaliere nelle passate ore è stato impegnato in Val d'Aosta per chiudere la campagna elettorale dei propri candidati regionali quando, al termine di un comizio, con una battuta ha fatto strabuzzare gli occhi a più di una persona. Insieme a lui c'è Massimo Lattanzi, coordinatore regionale di Fora Italia che, insieme ad una ragazza, hanno offerto dei doni a Berlusconi. A quel punto l'ex premier si è lasciato andare ad una battuta già entrata a far parte del suo ampio repertorio di gaffe: "Posso scegliere? Preferisco lei!", ha commentato, indicando la giovane al suo fianco e che poco prima gli aveva consegnato gli omaggio della sua terra. "Ma è mia figlia!", gli ha fatto notare a quel punto il coordinatore, per nulla imbarazzato ma anzi quasi divertito, per poi aggiungere: "Sei un buongustaio". Ad essere più che imbarazzata letteralmente stupita è proprio la ragazza, la cui espressione del viso e degli occhi la dice lunga nonostante il doveroso silenzio del momento. "Cosa bisogna inventarsi per fare finta di essere ancora giovani", ha concluso Berlusconi.

LA BUFALA DELL’EREDITÀ MILIONARIA

Intanto nelle ultime ore si è diffusa una bufala sul conto di Silvio Berlusconi in merito ad una presunta eredità lasciata da una 88enne dopo la sua morte proprio all'ex premier. Secondo quanto si era diffuso sul web, una anziana de L'Aquila, Anna, prima di morire avrebbe scritto nelle sue ultime volontà il nome di chi avrebbe ricevuto la sua eredità pari a 3 milioni di euro, ovvero quello dell'ex presidente del Consiglio. La notizia aveva fatto rapidamente il giro della rete ma la vicenda altro non è che una mera bufala messa in piedi da una fantomatica fondazione italiana risparmiatori (FIR). Secondo la fake news riportata da Il Messaggero, la donna era morta 20 giorni fa e solo nelle ultime ore si era diffusa la notizia sulle sue ultime volontà da parte del presunto avvocato che riferiva: "Si era rivolta al nostro Studio la signora Anna C., ex impiegata della Segreteria Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, originaria dell'Aquila, ma con ultima residenza a Palermo per rappresentarci quanto segue". La donna, proprietaria di svariati immobili, terreni e di due conti correnti, "ci aveva incaricato di predisporre un testamento olografo in favore dell'ex Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi con il quale ha lavorato durante i vari mandati di quest'ultimo al Governo". Peccato però che la notizia altro non era che l'ennesima bufala confezionata dal web.

