Emil Berliner/ 167 anni fa nacque l’inventore di grammofono e giradischi: la musica divenne portatile

Il doodle di Google che celebra Berliner

Oggi, 20 maggio 2018, è un giorno importante per la storia, ed in particolare per tutti gli amanti della musica. 167 anni fa, nasceva infatti Emil Berliner, colui che di fatto ha reso ascoltabile da casa la musica, inventando il giradischi, detto anche all’epoca grammofono. Un personaggio molto importante, per ovvi motivi, al punto che anche Google lo sta celebrando in queste ore con un classico doodle. Berliner era tedesco, nacque infatti ad Hannover il 20 maggio del 1851, e la sua grande invenzione fu portata a termine nel 1887, esattamente all’età di 36 anni. Di fatto Berliner riuscì a scoprire un metodo per incidere la musica su un disco piatto, un supporto che divenne grazie a lui molto più comodo rispetto a quanto si faceva fino al 1887.

UNO STRUMENTO USATO PER 80 ANNI

Una scoperta sensazionale al punto che il grammofono, o giradischi, venne utilizzata per i successivi 80 anni, fino a quando vennero introdotti i più recenti e moderni impianti stereo. Berliner modificò in maniera decisamente più “user friendly” il precedente fonografo inventato da un altro grandissimo della storia come Edison, con cui la musica veniva riprodotta grazie a dei cilindri. Berliner riuscì quindi a rendere più semplice questo passaggio, modificando tra l’altro il materiale usato per ascoltare la musica, e soprattutto, introducendo dei dischi che all’inizio erano in vetro o zinco, e che erano molto più grandi rispetto ai cilindri di cui sopra, permettendo quindi l’incisione di più brani su un supporto unico.

