Francavilla, lancia figlia da ponte A14 e minaccia suicidio/ Ultime notizie, moglie gravissima: è giallo

Francavilla, lancia figlia da ponte A14 e minaccia suicidio rendendo possibile l'intervento dei soccorritori: giallo sulle condizioni della piccola e della moglie.

20 maggio 2018 Emanuela Longo

Francavilla, lancia figlia da ponte A14 e minaccia suicidio (LaPresse)

Sono momenti di estrema tensione e drammaticità, quelli che si stanno vivendo da alcune ore a Francavilla al Mare, in provincia di Chieti, dove un uomo ha lanciato dal ponte del viadotto dell'autostrada A14 la figlioletta, minacciando poi il suicidio. A darne notizia, riportando le prime informazioni è Repubblica.it: l'uomo avrebbe agito all'altezza del km 390 in direzione Sud. Dopo aver gettato nel vuoto la figlia, della quale ancora non si conosce l'età esatta, avrebbe minacciato di fare altrettanto impedendo in tal modo ai soccorritori di poter intervenire prontamente per recuperare la bambina. Secondo le prime indiscrezioni, pare che la piccola avrebbe tra i 13 ed i 14 anni ma al momento non ci sarebbe alcuna conferma soprattutto sulle sue condizioni di salute. Sul posto sono prontamente intervenuti i Carabinieri, i Vigili del Fuoco ed ovviamente i soccorritori del 118 ma nessuno avrebbe avuto ancora modo di avvicinarsi alla bimba caduta dopo aver compiuto un volo di circa 40 metri. Secondo l'osservazione a distanza, tuttavia, non ci sarebbe alcun movimento che potrebbe far sperare buone notizie per la piccola. Si attende nel frattempo l'arrivo del magistrato di turno della Procura di Chieti.

GIALLO SULLA MOGLIE PRECIPITATA DAL QUARTO PIANO

Sono ancora frammentarie le notizie in merito al drammatico caso avvenuto oggi a Francavilla: secondo le prime testimonianze, intorno alle 13.30 un uomo e una bambina sono stati visti scavalcare il parapetto. La piccola sarebbe volata giù, non è chiaro se lanciata dall'uomo, mentre quest'ultimo ancora sul posto avrebbe iniziato a minacciare il suicidio. Nessuna informazione, al momento, neppure sulle generalità dell'uomo, presunto padre della bambina, che si sarebbe posizionato sul guard rail minacciando di lanciarsi. I soccorritori, nel frattempo, starebbero valutando il modo idoneo a raggiungere la bambina, anche se stando a quanto riferito dalle agenzie di stampa, purtroppo non evidenzia alcun movimento. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, la famiglia nella mattinata di oggi sarebbe stata vittima di un altro tragico evento: la moglie dell'uomo che ora minaccia di uccidersi era precipitata dal quarto piano della sua abitazione ed ora è ricoverata in gravi condizioni a Chieti. Non sono ancora chiare le dinamiche del primo episodio e se sia stato proprio il marito a gettarla giù.

