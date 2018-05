Frecce Tricolori sul Lago Maggiore/ Video Verbania, dove e quando vederle: le esibizioni (oggi 20 maggio 2018)

Frecce Tricolori sul Lago Maggiore, oggi 20 maggio 2018 a Verbania. Come e quando vederle: le esibizioni in diretta tv, ma solo in alcune regioni. Le ultime notizie sulla manifestazione

20 maggio 2018 Silvana Palazzo

Frecce Tricolori sul Lago Maggiore

Lo spettacolo delle Frecce Tricolori richiamerà 40mila spettatori oggi pomeriggio a Verbania. Nel cielo tra Suna e Pallanza, sul lago Maggiore, si esibirà la Pattuglia Acrobatica Nazionale dell'Aeronautica Militare. Ieri c'è stata l'inaugurazione ufficiale della manifestazione, ma il clou sarà oggi dalle 14 alle 16.30 con lo show delle Frecce Tricolori. C'è grande attesa per “Ali sul Lago”, questo il nome dello spettacolo, ma si esibiranno velivoli civili e militari di una pattuglia acrobatica svizzera e ci sarà anche la simulazione di interventi di salvataggio in acqua da parte del CV Stormo dell'Aeronautica Militare. In programma anche la simulazione di un inseguimento via lago da parte di un natante della Guardia di Finanza ad una imbarcazione di contrabbandieri. Come seguire lo show delle Frecce Tricolori se non si è a Verbania? Lo spettacolo sarà proposto in diretta a partire dalle 14 da Vco Azzurra Tv, ma solo in Piemonte, Lombardia e Valle d'Aosta, ad eccezione della provincia di Mantova. Lo ha fatto sapere l'emittente televisiva, che ha evidenziato l'accordo con Pirenei nell'ambito del progetto Lago Maggiore Channel.

FRECCE TRICOLORI SUL LAGO MAGGIORE: LO SCONTRO POLITICO

Il piano di sicurezza per la manifestazione delle Frecce Tricolori, definito in Prefettura, prevede anche un piano della viabilità e divieti di sosta in città, visto l'impatto dell'evento sulla viabilità. Infatti sono state messe a disposizione navette a pagamento per favorire i collegamenti. Quest'evento però non è stato ben accolto da tutti a Verbania. Contro l'evento, ad esempio, si è schierato Alberto Preioni, commissario della Lega verbanese: «La giunta Pd di Verbania stanzia 50.000 euro per le Frecce Tricolori. Al contrario, il sindaco leghista di Arona, onorevole Alberto Gusmeroli, per il medesimo evento ha fatto stanziare, nel 2016, solo 3.500 euro assicurandosi il ritorno delle Frecce, quest'anno, a costo zero», riporta la Prealpina. Non è tardata ad arrivare la replica del sindaco Silvia Marchionini: «Al posto del Comune pagano altri, tutto qua. Riuscire a non esprimere soddisfazione per l'evento a Verbania e ad Arona questo sì qualifica l'atteggiamento verso i cittadini. Come per la tappa del Giro d'Italia 2015 non avremo problemi a mostrare i conti».

