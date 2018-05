Pentecoste, S. Messa di Papa Francesco/ Diretta streaming video: “lo Spirito Santo porta la novità di Dio”

Pentecoste, Santa Messa di Papa Francesco a Roma: diretta streaming video, la discesa dello Spirito Santo sugli Apostoli e sulla Madonna. "Spirito porta la novità di Dio"

20 maggio 2018 Niccolò Magnani

Papa Francesco (LaPresse)

In tutta la Chiesa Cattolica oggi si festeggia la Pentecoste, ovvero il giorno in cui lo Spirito Santo è disceso dal cielo e si è posato sugli Apostoli riuniti nel Cenacolo assieme alla Madre di Dio, Maria Vergine. Assieme alla Pasqua e al Natale, è una delle feste più importanti della cristianità perché segna l’inizio della chiamata missionaria della Chiesa in tutto il mondo e per tutto il resto della Storia. Il dono più grande di Dio, ovvero quello Spirito Santo che rappresenta nel tempo e nello spazio la sua stessa persona in profonda e continua compagnia con l’animo umano che anela e ricerca da sempre il senso ultimo della propria esistenza. «Quando verrà lui, lo Spirito della verità, vi guiderà a tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future. Egli mi glorificherà, perché prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Tutto quello che il Padre possiede è mio; per questo ho detto che prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà», lo spiega Gesù nel Vangelo di San Giovanni. Pentecoste indica il 50esimo giorno, in termini letterali: gli Ebrei la festeggiava proprio perché 50 giorni dopo la Pasqua ed era una sorta di festa di ringraziamento a Dio per i doni della terra. Per i Cristiani è invece la memoria e il ricordo fattivo e attuale della discesa dello Spirito sul mondo, il più grande dono divino in quanto compagnia perenne dell’uomo.

L’OMELIA DI PAPA FRANCESCO

È da pochi minuti conclusa l’omelia della Santa Messa in Vaticano, Basilica San Pietro, di Papa Francesco per il giorno della Pentecoste: nelle letture gli Atti degli Apostoli hanno ricordato l’essenza e gli episodi centrali della discesa dello Spirito sugli Apostoli e sulla Madonna, «Venne all’improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano, e si posarono su ciascuno di loro, e tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi»». Il Papa ha voluto legarsi a questo passaggio centrale della cristianità per spiegare che lo Spirito Santo non è nient’altro che la comunicazione, la discesa e l’annuncio «della novità di Dio. Quando lo Spirito c’è, succede sempre qualcosa. Quando soffia lo Spirito non c’è mai bonaccia», spiega il Pontefice. Poi l’affondo sul significato oggi della Pentecoste: «Quando si preferisce la quiete domestica alla novità di Dio è un brutto segno. Quando si vive per l’autoconservazione delle proprie vite e non si va ai lontani non è un bel segno»: per Papa Francesco, lo Spirito Santo soffia sempre, ma noi ammainiamo troppo spesso le vele. «Lo spirito soffia sempre e ci invita alla Santità luminosa ma noi a volte chiudiamo tutto e non lo facciamo entrare: scombina tutto ma porta una gioia che si apre all’amore, porta un sapore di infanzia alla Chiesa come un bambino che scombina orari e abitudini di una famiglia ma realizza quella gioia promessa da Gesù». Un commento sempre del Papa, breve e finale, ai fatti tragici della attualità dalla Palestina: «Lo Spirito cambi i cuori e porti la pace e la felicità in terrà Santa, provo grande dolore per Gaza».

© Riproduzione Riservata.