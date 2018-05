Bologna, incidente stradale a Molinella/ Auto contro albero, morto un 22 enne di Salerno (21 maggio 2018)

Bologna, incidente stradale a Molinella: auto sbanda e sbatte contro un albero a bordo strada, morto un 22enne di Salerno residente in Emilia. Inutili i soccorsi

21 maggio 2018 Niccolò Magnani

Incidente stradale a Bologna (Pixabay)

Una vita giovanissima, solo 22 anni, e una fine tragica con la macchina schiantata contro un albero e il cuore che si ferma troppo presto: è accaduto tutto a Bologna, nella frazione Molinella, nella notte di ieri alle ore 23.30. Un ragazzo originario di Salerno ma residente a Molinella da anni si è schiantato nel tratto della Sp5 su Via Fiume Vecchio: ha perso il controllo della sua auto presso la frazione Marmorta e purtroppo è andato a sbattere, dopo uno sbandamento, contro un albero a lato strada. Il giovanissimo conducente è morto sul colpo: l’incidente si è verificato poco prima della frazione di Marmorta, all’altezza del civico 77. Sul posto i sanitari del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri che hanno eseguito i rilievi. Si tratta dell’ennesima vittima sulle strade di questo weekend particolarmente tragico per i tanti incidenti mortali tra sabato e domenica, con il 22enne di Molinella che rappresenta solo l’ultimo di una lunga catena di sangue versato sulle strade nostrane.

INUTILI TUTTI I TENTATIVO DI SOCCORSO

Il 22enne originario di Salerno, A.L., era nato a Mercato San Severino ma era residente in Emilia Romagna da anni dopo gli studi: la famiglia è sotto choc, come del resto gli amici, e non si capacitano di come possa essere successo quel drammatico incidente prima della mezzanotte. A nulla purtroppo è valso il tentativo dei vari soccorsi arrivati: corsa contro il tempo sull’ambulanza del 118 dopo che i Vigili del fuoco erano riusciti in poco tempo a liberarlo dai grovigli di lamiere che si erano annodati attorno al corpo del ragazzo. Era già morto una volta estratto, con la conferma tragica appena giunto in ospedale; sul posto i carabinieri della stazione di Molinella e del nucleo operativo e radiomobile di Molinella, che hanno effettuato i rilievi. Secondo quanto riporta il Resto del Carlino, la strada è rimasta chiusa per diverse ore per poter accertare al meglio l’esatta dinamica dello schianto.

