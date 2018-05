Brescia, figlio adottivo uccide padre 74enne/ Fiesse, ultime notizie: mistero su movente e luogo del delitto

Brescia, il figlio adottivo uccide il padre 74enne a Fiesse: le ultime notizie di oggi, mistero sul luogo del delitto e sul movente che ha spinto il 40enne di origini straniere

21 maggio 2018 Niccolò Magnani

Omicidio a Fiesse, Brescia (LaPresse)

Orrore familiare in quel di Fiesse, piccolo centro nella provincia di Brescia: un uomo di 74 anni è stato accoltellato e ucciso da un 40enne che pare essere, dalle prime informazioni rivelate dagli inquirenti, il figlio adottivo. L’omicidio è avvenuto in Via XX settembre, nella casa della vittima (anche se secondo il Giornale di Brescia l’omicidio si sarebbe consumato addirittura in un vicolo vicino all’appartamento) e l’unico accusato e fermato per il tragico gesto è proprio il figlio di 40 anni, incensurato (pare della prime informazioni filtrate). La chiamata dei soccorsi pare sia stata fatta dai vicini e poco prima delle 15 i carabinieri di Verolanuova si sono attivati arrivando sul luogo del delitto dove purtroppo il 74enne versava in condizioni troppo gravi per poterlo salvare. È stato però fermato il figlio adottivo, di origine straniera, e ora dovrà essere sottoposto agli interrogatori fitti delle forze dell’ordine che confermeranno o smentiranno la versione finora ipotizzata dai carabinieri bresciani.

TUTTI I DUBBI ANCORA IRRISOLTI

Non sono pochi i dubbi attorno a questa tragica vicenda successa nel primo pomeriggio nel Bresciano: per prima cosa, non è chiaro dove sia avvenuta esattamente l’aggressione. Il 74enne infatti, secondo l’Ansa e Repubblica, sarebbe stato ucciso in casa con diverse accoltellate arrivate dal figlio adottivo; secondo invece il GdB e TgCom24 l’omicidio sarebbe avvenuto addirittura in un vicolo appena vicino l’appartamento della vittima. Non sono però note modalità - oltre all’accoltellamento che avrebbe tolto violentemente la vita al povero genitore anziano - dell’intera strana vicenda; misteriosa e ancora senza risposta la domanda sul movente di un delitto del genere. Le ipotesi sono tutte aperte, dai problemi economici fino ai litigi familiari, dai motivi di droga fino ai contrasti con la famiglia adottiva: per ora non si hanno novità in merito e tutto ancora dovrebbe essere scoperto dagli inquirenti nelle prossime ore. In particolare, il 40enne di origine straniere dovrà spiegare i motivi che lo avrebbero spinto a compiere un orrore del genere e se vi siano dei potenziali complici per il gravissimo atto di aggressione nel piccolo e tranquillo comune di Fiesse.

