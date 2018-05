Chi è Marina Angrilli, moglie di Filippone/ Insegnava al liceo, il preside: “Era di buon umore ultimamente”

21 maggio 2018 Silvana Palazzo

Chi è Marina Angrilli, moglie di Filippone (Foto: LaPresse)

Non è stato ancora risolto il mistero della morte di Marina Angrilli, insegnante di Lettere al Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” di Pescara. La 52enne è deceduta all'ospedale civile “Spirito Santo” per le gravi lesioni riportate dopo essere precipitata dal balcone di casa a Chieti Scalo, in piazza Roccaraso. Si è trattato di un gesto volontario, di un tragico incidente o di un omicidio? L'attenzione si è concentrata su di lei anche perché questo caso si intreccia con la tragedia di Francavilla a Mare, dove il marito Fausto Filippone ha fatto volare giù la loro figlia Ludovica da un viadotto prima di suicidarsi. Nessuno dei condomini ha visto Marina cadere nel cortile, ma sarebbe stato udito un grido. Un medico ha raccontato che la donna aveva ripreso conoscenza e si lamentava per il dolore, mentre il marito era muto e agitato. Gli inquirenti sospettano che il 49enne potrebbe aver avuto un ruolo nella morte della moglie. Si sospetta il femminicidio.

CHI È MARINA ANGRILLI, MOGLIE DI FILIPPONE: SCUOLA SOTTO CHOC

Il Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” ha osservato oggi un minuto di silenzio per la morte dell'insegnante Marina Angrilli, caduta misteriosamente dal secondo piano di casa, forse spinta dal marito Fausto Filippone. Sulla pagina Facebook della biblioteca scolastica è stato pubblicato “Il velo”, un cortometraggio realizzato dagli studenti del triennio del laboratorio che racconta la storia di un amore insano di un ragazzo per la sua amata. «È una storia di tragica e stringente attualità. Che dire, la stessa insensata sete di potere e controllo ieri ha portato via la professoressa Marina Angrilli e la sua bambina che ha vissuto ciò che nessun bambino dovrebbe neanche poter pensare», il messaggio pubblicato insieme al video sui social. «Gli studenti sono turbati e sconvolti», racconta il preside Giuliano Bocchia all'Ansa. «Abbiamo fatto una riflessione pedagogica anche con il supporto di uno psicologo nelle tre classi dove insegnava la professoressa Angrilli, dai più piccoli ai più grandi, per aiutare a elaborare il dolore e a capire la complessità della vita». Il preside ha descritto Marina Angrilli come un'insegnante esigente con i suoi alunni, inoltre era «allegra e gioviale e nell'ultimo periodo di buon umore. Nulla da lei traspariva o faceva presupporre quello che sarebbe potuto accadere. Voleva molto bene alla figlia e ne parlava spesso».

