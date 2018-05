Fermo, spara col fucile alla moglie e la uccide/ Ultime notizie: omicidio al culmine di una violenta lite

Fermo, spara col fucile alla moglie e la uccide: omicidio al culmine di una violenta lite. Le ultime notizie sul delitto in contrada Pian di Torre, a Porto Sant'Elpidio, nelle Marche

21 maggio 2018 Silvana Palazzo

Tragedia nel Fermano, dove un uomo al culmine di una violentissima lite in casa ha sparato alla moglie con un fucile uccidendola. È accaduto in contrada Pian di Torre a Porto Sant'Elpidio, nelle Marche. Sono ignoti per ora i motivi che hanno fatto scaturire il diverbio sfociato in omicidio. L'arma utilizzata è un fucile da caccia, che era regolarmente detenuto dall'assassino. Sul delitto comunque indagano i carabinieri di Fermo. Stando a quanto riportato dal Corriere Adriatico, la donna sarebbe stata colpita al volto dal colpo di fucile del marito e sarebbe morta mentre aspettava l'arrivo dell'eliambulanza. I soccorsi sono stati allertati subito, ma purtroppo la donna è morta prima del loro arrivo. L'episodio si è verificato all'indomani della tragedia di Chieti, dove un uomo ha ucciso la moglie e poi gettato la figlia dal ponte del viadotto dell'autostrada A4 a Francavilla al Mare, prima di suicidarsi.

