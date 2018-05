Firenze, albero crollato su bus di turisti: almeno 12 feriti/ Ultime notizie, paura sul Lungarno del Tempio

Firenze, albero crollato sul bus turistico: almeno 12 feriti tra i coreani a bordo. Ultime notizie, traffico paralizzato in centro: paura sul Lungarno del Tempio

21 maggio 2018 Niccolò Magnani

Albero caduto su pullman a Firenze (Vigili del Fuoco, Twitter)

Attimi di panico sul Lungarno del Tempio a Firenze: un bus di turisti coreani si è visto crollare addosso un enorme albero mentre era fermo semplicemente ad un semaforo rosso. Poco prima delle ore 16, su quel Lungarno fiorentino un tiglio - forse per cause del maltempo delle scorse ore o per un cedimento improvviso - è piombato sul pullman di turisti orientali ferendo almeno 14 persone a bordo e comportando un panico incredibile per le strade subito adiacenti. Se infatti il tiglio fosse caduto su alcuni pedoni o peggio su un’automobile l’impatto sarebbe stato molto più devastante e forse a questo punto staremmo parlando di un’autentica tragedia. Intanto, secondo quanto riportato dai Vigili del Fuoco: «è in atto il soccorso sul Lungarno del Tempio per un albero caduto su un autobus turistici, estratte due persone rimaste ferite». Era un’ora fa e nel frattempo sono stati effettuati altri salvataggi dalle lamiere del mezzo superiore che sono rimaste fortemente danneggiate: Quattro dei feriti sono stati trasportati all'ospedale di Santa Maria Nuova, altri quattro a Ponte a Niccheri.

IL TRAFFICO PARALIZZATO IN CENTRO

Un uomo sarebbe al momento ricoverato in codice rosso per fortissimo trauma cranico generato dalla improvvisa caduta dell’albero, con il suo posto sul pullman che probabilmente era quello immediatamente sotto il punto di impatto. «L’autista del mezzo si è invece fatto medicare sul posto. Una donna, che si trovava su un'auto che viaggiava dietro all'autobus, è stata portata a Careggi, ma le sue condizioni non sono preoccupanti», riporta Repubblica Firenze con i primi dettagli frutto del racconto del 118 e dei pompieri presenti sul posto. Il tiglio ha colpito la parte posteriore del bus turistico mentre il mezzo era fermo ad un semaforo in attesa del verde: le ripercussioni avute poi sul traffico dei viali sull’Arno e nel centro di Firenze sono state devastante, con ancora adesso problemi sulla viabilità cittadina. Il Comune in una nota sui social ha spiegato che «il Lungarno del Tempio chiuso in direzione uscita città. Traffico proveniente dal centro deviato su ponte San Niccolò e viale Amendola. Riaperta una corsia in ingresso città».

