Francavilla, lancia figlia da cavalcavia A14 e suicida: il giallo del bigliettino con una lista di nomi. Le ultime notizie sulla tragedia del viadotto e sull'inchiesta della Polizia

21 maggio 2018 Silvana Palazzo

È stata una drammatica domenica a Francavilla al Mare, in provincia di Chieti, dove un uomo si è lanciato nel vuoto dopo aver gettato la figlia da un'altezza di 40 metri. La bambina di 10 anni è morta sul colpo, ma è stato difficile recuperare il suo corpo, finito in mezzo alla boscaglia. Il padre invece, Fausto Filippone, si è suicidato dopo sette ore di trattative con un mediatore. Appeso alla recinzione del viadotto dell'A14, ha poi deciso di farla finita. Una tragedia inspiegabile al momento, probabilmente riconducibile a quella della moglie dell'uomo, avvenuta poche ore prima. La donna è precipitata dal balcona di casa ed è morta poche ore dopo in ospedale. Per ore sono circolate notizie frammentarie, alcune delle quali inesatte, sulla vicenda. Uno dei famigliari ha fatto chiarezza: «Era una famiglia normalissima e di sani principi», ha raccontato il fratello della donna, Francesco Angrilli. Ora l'inchiesta dovrà fare chiarezza su questa tragedia familiare.

TRAGEDIA SUL VIADOTTO: LA RICOSTRUZIONE DELLA POLIZIA

All'indomani dell'omicidio-suicidio la Polizia spiega in una nota che dagli accertamenti svolti finora non sono emersi problemi rilevanti, o che possano giustificare i gesti compiuti all'interno del nucleo famigliare. Segnalano però un episodio recente, il decesso della madre di Fausto Filippone, a cui era particolarmente legato, ma non è chiaro se questo lo abbia destabilizzato, visto che non aveva esternato importanti segni di sofferenza. Durante la trattativa però ha lanciato un foglio dal viadotto con una lista di nomi cui si stanno svolgendo i dovuti riscontri. La polizia ha fornito anche la cronologia dei fatti: tutto è cominciato nella tarda mattinata di ieri, quando c'è stato un intervento per la caduta dal balcone di una donna, Marina Angrilli, poi deceduta in ospedale. Dalle 13 sono partite le segnalazioni dagli automobilisti in transito sulla A14 che hanno visto un'auto ferma sulla carreggiata. Lì è stato visto l'uomo con la figlia, entrambi seduti sopra la barra superiore del guard rail, a ridosso della rete di recinzione. I poliziotti hanno visto l'uomo lanciare la bambina dal viadotto. I soccorritori hanno provato ad avvicinarsi, ma lui ha minacciato di lanciarsi ogni volta. Dopo ore di trattativa, alle 20 circa, si è lanciato finendo poco distante dal corpo della figlia. Il personale medico sul posto non ha potuto fare altro che constatare il decesso delle due persone. Le salme sono state messe a disposizione del magistrato di turno.

