Milano, urta specchietto: picchiato con mazza da baseball/ Ultime notizie: 57enne è grave

Milano, urta specchietto: picchiato con mazza da baseball. Le ultime notizie: 57enne è grave, l'aggressore è stato colto in flagranza di reato ed è stato arrestato per tentato omicidio

21 maggio 2018 Silvana Palazzo

Milano, picchiato con mazza da baseball (Foto: LaPresse)

Un banale incidente stava per trasformarsi in tragedia oggi a Milano: un uomo è stato colpito alla testa con una mazza da baseball in seguito ad un tamponamento. Un 57enne era a bordo della sua Bmw quando, mentre stava attraversando una rotonda, ha urtato senza volerlo lo specchietto di una Citroen durante un sorpasso tra via Ripamonti e via Selvanesco. Chi era al volante della Citroen, un 64enne che di professione fa l'autista di un autobus per una ditta privata, ha inseguito per circa cento metri l'automobilista che lo aveva urtato, costringendolo a fermarsi bloccandolo con l'aiuto. Quindi, come riportato dal Corriere della Sera, è sceso impugnando una mazza da baseball con cui lo ha colpito alla testa. L'aggressore, incensurato, è stato bloccato in flagranza da un agente della polizia locale libero dal servizio che aveva assistito alla scena. Il 64enne è stato arrestato per tentato omicidio, mentre il ferito è stato trasportato in codice giallo al Policlinico di Milano. Ha riportato un grave trauma cranico e si trova attualmente ricoverato in prognosi riservata.

