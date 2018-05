TRENITALIA, ORARIO ESTIVO 2018/ Nuove fermate per le Frecce e sconti per famiglie dal 10 giugno

Nuovo orario estivo 2018 per Trenitalia, con entrata in vigore il 10 giugno. Nuove fermate per le Frecce nelle località di mare e anche in montagna e luoghi d'arte

21 maggio 2018 Bruno Zampetti

Il 10 giugno entra in vigore il nuovo orario estivo di Trenitalia, che proporrà più di 110 fermate stagionali per le Frecce, gli Intercity e i Freccialink. Particolare attenzione verrà data alle mete di villeggiatura, sia sulla costa tirrenica che su quella adriatica. E non solo, visto che sarà possibile raggiungere anche località di montagna come Ortisei e Madonna di Campiglio, o luoghi d’arte come Assisi o la Reggia di Caserta. Nei fine settimana i Frecciarossa raggiungeranno anche il Cilento, con la linea Milano-Sapri e fermate ad Agropoli-Castellabate, Vallo della Lucania, Centola-Palinuro e Marina di Camerota. Il sabato e la domenica sarà anche attivo un nuovo collegamento Frecciarossa tra Milano e Ancona, che passerà a Rimini, Riccione e Pesaro. Sempre sulla costa adriatica, tra venerdì e domenica ci saranno due Frecciarossa tra Bari e Milano, che passeranno anche per Riccione. Trenitalia ha inoltre messo a punto anche alcune promozioni, in particolare per le famiglie e i gruppi fino a 5 persone, con sconti speciali del 30%.

TRENITALIA, ORARIO ESTIVO CON FERMATE SPECIALI PER LE FRECCE

Rafforzati anche i collegamenti tra la Capitale e le località di villeggiatura. I Frecciargento Roma-Lecce faranno tappa anche a Monopoli e Ostuni. Dal primo luglio ci saranno anche due nuovi collegamenti Frecciargento tra Roma e Vicenza. Le fermate intermedie saranno a Firenze Campo Marte, Bologna Centrale e Verona Porta Nuova. Ancora da Roma, sui collegamenti con Ravenna, si potrà raggiungere Riccione. Dalla capitale partiranno anche treni che faranno tappa ad Agropoli, Scalea e Maratea. Passando alla costa adriatica, va ricordato che anche Cattolica verrà servita mediante i collegamenti Milano-Taranto, che faranno tappa anche a Giulianova, mentre sulla Milano-Lecce sarà possibile fermarsi a Senigallia e a Vasto San Salvo. In Puglia si potrà raggiungere Fasano con la linea Venezia-Lecce, mentre con gli Intercity sarà possibile recarsi a Polignano a Mare.

TRENITALIA, OFFERTA AMPLIATA PER FRECCIALINK

Freccialink offre invece 56 nuove fermate con il servizio treno+bus, con cui è possibile raggiungere Pompei, Sorrento, Torre San Giovanni/Marina di Ugento, Otranto, Gallipoli, Caserta, Assisi, Piombino e Cecina. Restano confermati i collegamenti con Siena, Perugia, Matera, Potenza e Catanzaro, cui si aggiungono, dal 30 giugno al 2 settembre, mete di montagna come Cortina d’Ampezzo (nuove fermate a Tai di Cadore e San Vito di Cadore), Madonna di Campiglio (nuova fermata a Pinzolo), Val Gardena (fermate a Selva di V. Gardena, Santa Cristina, Ortisei) e Val di Fassa (fermate a Canazei, Vigo di Fassa, Moena). Trenitalia conferma anche i 48 collegamenti giornalieri internazionali con Francia, Svizzera, Germania e Austria. Anche il network Thello sulla rotta Venezia-Milano-Digione-Parigi in treno notte e sulla Milano-Genova-Nizza-Marsiglia con treni diurni.

