Tangenti a Monza, 21 persone arrestate/ Ultime notizie: anche un ex magistrato coinvolto

Tangenti a Monza, 21 persone arrestate nell'ambito di un'inchiesta partita dopo la denuncia di una lista d'opposizione per presunte irregolarità in lavori pubblici.

21 maggio 2018 Emanuela Longo

Al termine di una maxi operazione compiuta dalla Guardia di Finanza di Monza, sono state arrestate oggi 21 persone, di cui dieci finite in carcere, con l'accusa di associazione a delinquere finalizzata a reati tributari e fallimentari, trasferimento fraudolento di valori, riciclaggio e corruzione. A darne notizia è il portale TgCom24 che rivela come tra le persone coinvolte nell'inchiesta ed arrestate nella giornata odierna ci sarebbero anche importanti nomi della magistratura, nello specifico un ex magistrato e due avvocati. A far scattare le indagini sarebbe stato un esposto presentato da una lista d'opposizione di un comune nella provincia di Monza e Brianza e che avrebbe riscontrato alcune presunte irregolarità nell'ambito di alcuni lavori pubblici eseguiti. Questi, secondo le accuse, sarebbero stati portati a termine in modo non del tutto conforme ed in cambio i pubblici ufficiali avrebbero preso tangenti. Dalle indagini eseguiti dagli uomini delle Fiamme Gialle, sarebbe stato possibile risalire e smantellare un gruppo di società con a capo un imprenditore edile calabrese, Giuseppe Malaspina, residente in Brianza.

FATTURE FALSE PER 95 MILIONI DI EURO

A carico di Giuseppe Malaspina, l'imprenditore sul quale si sono concentrate le indagini della Guardia di Finanza che hanno portato a smascherare un giro di tangenti e corruzione, avrebbe collezionato numerose accuse. Tra le tante, l'emissione di fatture false per operazioni mai eseguite e per un ammontare di circa 95 milioni di euro, con distrazioni patrimoniali di circa 234 milioni di euro. Gli arresti di oggi sono scattati in esecuzione di un'ordinanza del gip di Monza e come spiega Il Fatto Quotidiano non avrebbero riguardato solo la Lombardia poiché sarebbero stati effettuati nelle seguenti città: Milano, Monza e Brianza, Lecco, Bologna, Asti e Reggio Calabria. Al momento non si conoscono i nomi dell’ex magistrato e dei due avvocati coinvolti ed anche loro arrestati nell’ambito della maxi operazione portata a termine con successo dalla Guardia di Finanza di Monza.

