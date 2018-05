Brescia, neonato abbandonato in un passeggino/ Si cercano i genitori del piccolo bimbo di appena un mese

Brescia, neonato abbandonato in un passeggino: si cercano i genitori del piccolo bimbo di appena un mese. E' accaduto nella tarda serata di ieri, poco prima delle 21:00

Neonato abbandonato in centro a Brescia

Un bambino appena nato, poco più di un mese, è stato ritrovato nelle scorse ore in quel di Brescia. Come riferito da varie testate, a cominciare dal Corriere edizione bresciana, il piccolo è stato rinvenuto nel centro della città lombarda in un passeggino, e il ritrovamento è avvenuto di preciso in vicolo delle Nottole, pieno centro storico, nella tarda serata di ieri. A capire che qualcosa non andava, è stata una residente della zona, la signora Leonella, che dal balcone si è appunto accorta di un passeggino con al suo interno un piccolo bambino vestito con una tutina azzurra, ma senza alcun adulto vicino. A quel punto sono state subito allertate le forze dell’ordine e poco dopo sono arrivati i vigili, la Polizia e l’ambulanza.

UN CASO SIMILE NEL 2016

Il piccolo, che sembra italiano, sta bene ed è stato portato in ospedale, presso il Civile, per accertamenti, nel contempo, gli agenti della Questura hanno iniziato a cercare i genitori del bimbo. La scoperta è avvenuta poco prima delle ore 21:00 di ieri sera, e in quel di Brescia stava piovendo, ma il bambino non ha fortunatamente riportato alcuna grave conseguenza fisica: il piccolo singhiozzava, piangeva, ed era spaventato, e come dargli torto, abbandonato al freddo, con solamente una tutina addosso. Un caso simile, come fa sapere il Giornale di Brescia, era avvenuto nel 2016, sempre nella città, quando un bimbo era stato lasciato all’esterno del seminario diocesano di via Bollani: in quel caso fu abbandonata una bambina.

© Riproduzione Riservata.