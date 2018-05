Caserta, ex fidanzata aggredita a martellate e violentata/ Uomo la sevizia per farsi dare 3.000 euro

Caserta, ex fidanzata aggredita a martellate e violentata: Uomo la sevizia per farsi dare 3.000 euro. Una vicenda da horror ci giunge in queste ore da Teano, nel Casertano

22 maggio 2018 Paolo Vites

Immagine dal web

E' stata lei stessa, nonostante quello che aveva passato, a trovare la forza di denunciare il suo ex compagno che nella notte del 4 maggio l'aveva condotta con la forza nella sua abitazione e qui, con la violenza, le aveva chiesto 3mila euro. E' successo a Teano, in provincia di Caserta: per l'intera notte la donna è stata picchiata violentemente a colpi di martello alla testa e al corpo, allo scopo di consegnare al bruto la somma di 3mila euro fino alla minaccia di ucciderla. Non avendo la somma con sé, l'uomo l'ha costretta a telefonare alla madre per farsi portare i soldi, ma fortunatamente un passante è riuscito a sentire le sue grida provenire dall'abitazione e l'ha aiutata a fuggire da una finestra mentre l'aguzzino si era momentaneamente allontanato.

SOSTANZE STUPEFACENTI IN CASA DELL'AGGRESSORE

Sono così intervenuti i carabinieri della stazione di Vairano Scalo dove abita la donna, che nell'abitazione dell'uomo hanno rinvenuto il martello usato per le violenze, sostanze stupefacenti e materiale per la preparazione di hashish. L'uomo è adesso accusato di sequestro di persona, tentata estorsione, lesioni personali aggravate e a parte di detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

